Liebe des Lebens im Wiesenburger Parkhotel gefunden

Wiesenburg

Der 20. Mai ist für Erika und Günther Gensch ein besonderer Tag, denn genau vor 60 Jahren haben sie geheiratet. Die beiden Wiesenburger freuen sich auf das Jubiläum, auch wenn es kein großes Fest geben wird. „Wir haben unsere Goldene Hochzeit groß gefeiert“ sagt Erika Gensch. „Jetzt werden wir den Tag nutzen, um mit der Familie in Berlin etwas Schönes zu unternehmen.“

Erika Gensch wurde im heutigen Polen geboren. Damals hieß der Ort Sommerfeld. Durch die Kriegswirren kam sie mit der Familie nach Luckau. Dort konnte die heute 81-Jährige eine Ausbildung an der Fachschule für Kindergärtnerinnen machen. Nach dem Abschluss wurde sie nach Wiesenburg beordert. Dort fehlten Erzieher. „Wir mussten dahin, wohin uns der Staat gerufen hat“, erzählt sie.

20 Jahre lang Kita-Chefin

Seit 1958 war sie dann in Wiesenburg tätig, insgesamt 40 Jahre und davon 20 Jahre als Leiterin der Kindertagesstätte. Die Zeit habe sie geprägt, so Erika Gensch. Immerhin hatte man 150 Kinder zu betreuen. 20 Angestellte arbeiteten dort, denn damals wurde noch selbst gekocht.

Aber durch die Versetzung nach Wiesenburg fand Erika Gensch auch das Glück ihres Lebens, denn sie lernte ihren Mann Günter kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Erika Gensch war mit ihren Kolleginnen in der damaligen Gaststätte „Parkhotel“ essen. Günther Gensch war mit Freunden dort. Es hat sofort gefunkt. „Er hat nicht locker gelassen“, schmunzelt sie heute.

Ofensetzer viel auf Achse

Günther Gensch ist in Wiesenburg geboren und aufgewachsen. Er hat Ofensetzer gelernt und war in seinem Beruf viel unterwegs, auch außerhalb der damaligen Bezirksgrenzen. So hat er einiges gesehen und kennengelernt. Erst ging es oft mit dem Fahrrad los, denn man musste ja mobil sein. Später ersetze die Jawa das Fahrrad, dann kam der Trabi. Bis zur Wende hat Günther Gensch als Ofensetzer gearbeitet und ging dann in den Vorruhestand.

In Wiesenburg lässt es sich gut leben. Die Eheleute Gensch sind seit mehr als 60 Jahren hier glücklich. Quelle: René Gaffron

Das Paar hat zwei Töchter und einen Enkel. Die beiden Mädchen sind der ganze Stolz der Eheleute. Sie seien um ihre Eltern bemüht und helfen in allen Lebenslagen. Erika und Günther Gensch freuen sich, dass beide eine gute Ausbildung genossen haben und nun als Zahnärztin und Apothekerin arbeiten. Nun hoffen sie sehnlichst auf ein Urenkelchen.

Beide sehr aktiv im Sport

Das Ehepaar hatte in ihrer gemeinsamen Zeit viele schöne Stunden, musste aber auch einige Nackenschläge wegstecken. „Wir haben immer gut zusammen gehalten und im Krankheitsfall gegenseitig unterstützt“, ziehen sie Bilanz ihres Lebens. Beide waren sehr sportlich. Günther Gensch hat lange Zeit Tischtennis gespielt, seine Frau Erika war in der Wiesenburger Gymnastikgruppe aktiv. Jetzt haben beide den Sport an den Nagel gehängt, der Weg zur Sporthalle ist einfach zu weit.

Während ihrer Ehe hat das Paar viele schöne Reisen unternommen, auch schon zu DDR-Zeiten. Sie waren sowohl mit dem Flugzeug als auch mit dem Schiff in der Welt unterwegs. Besonders erinnern sie sich an eine Schiffsreise durch Südostasien. Damals flogen sie nach Indien, von dort aus ging es mit dem Schiff nach Singapur, Thailand und Vietnam.

Jetzt hält der Garten das Ehepaar fit. Auch wenn es neben dem Pool dort viel Rasen gibt. „Aber auch der will gepflegt sein“, sagt Günther Gensch. Die Kinder kommen fast jedes Wochenende zum Entspannen dorthin. Nun hoffen beide, dass das noch lange so bleibt und die Gesundheit mitspielt.

Von René Gaffron