So erlebnisreich war der Besuch der Lokalen Aktionsgruppe in Polen

Wiesenburg/Nowy Tomysl

Eine Delegation der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel (LAG) ist im Januar in die Partnergemeinde Now Tomysl gereist. Kathrin Rospek und Uta Hohlfeld vom LAG-Regionalbüro in Wiesenburg erzählen im Interview von den Erlebnissen in Polen.

Wer war aus dem Hohen Fläming bei dem Treffen in Nowy Tomysl dabei?

Kathrin Rospek/ Uta Hohlfeld: Die Delegationen aus den drei Ländern bestanden aus jeweils 15 Personen. Unter anderem reiste das A-cappella-Quartett „ DonnaLiedchen“ aus Wiesenburg mit. Weiterhin waren aus Niemegk, Borkheide, Borkwalde und Cammer Teilnehmer dabei. Das Treffen in Nowy Tomysl, der Kreisstadt unseres Partner-Landkreises in Polen, etwa 60 Kilometer westlich von Poznan, fand anlässlich eines Kooperationsprojektes der LAG mit polnischen und slowakischen Partnern statt.

Als inhaltlicher Schwerpunkt war in der Einladung zur Reise das Weihnachtsliederfestival genannt, an dem jeder der Kooperationspartner teilnimmt. Wie hat sich unsere Delegation dort präsentiert?

Am Weihnachtsliederfestival, welches jährlich Ende Januar in Lwowek, in der Nähe von Nowy Tomysl, ausgetragen wird, nahm das Wiesenburger Vokal-Ensemble „ DonnaLiedchen“ mit „Adeste fideles“ und dem georgischen Lied „Alilo“ teil und wurde Gewinner in der Kategorie der ausländischen Teilnehmer. In der Kirche von Brody bereicherte „ DonnaLiedchen“ mit passenden Liedern tags zuvor bereits die heilige Messe und erhielt reichlich Anerkennung.

Die A-cappella-Gruppe „DonnaLiedchen“ aus Wiesenburg hat beim Weihnachtsliederfestival sogar einen Preis gewonnen. Quelle: Uta Hohlfeld

Was haben Sie sonst während der Reise erlebt?

Die sportlichen Programmteile, wie das Bowling, die Schlossbesichtigungen sowie der Besuch der größten Eisenbahnmodell-Ausstellung Polens in Borowiec fanden ebenfalls großes Interesse bei den Teilnehmern.

Mit welchen Eindrücken sind Sie wieder nach Hause gefahren – ist Ihnen etwas besonders in Erinnerung geblieben?

Wir besichtigten wunschgemäß den Marktplatz von Poznan und erhielten interessante Informationen zur Geschichte und den Sehenswürdigkeiten im Zentrum. Wir wurden von den polnischen Gastgebern wie immer sehr freundlich empfangen und gut versorgt – Musik verbindet. Beim gemeinsamen Musizieren außerhalb des offiziellen Programms wurden die freundschaftlichen Kontakte vertieft und sorgten oft für Gänsehautmomente.

Auch fernab des offiziellen Programms unternahm die Gruppe lustige Ausflüge. Quelle: Kathrin Rospek

Ist ein Gegenbesuch der Partner im Hohen Fläming geplant?

Wie im Kooperationsprojekt vorgesehen, konnten wir bereits im Juni 2019 die polnische und slowakische Delegation im Fläming begrüßen. Zum Thema Freizeit, Sport und Tourismus fanden verschiedene Exkursionen statt. Unter anderem wurden der Skater-Park in Brück und die Kneipp-Becken der Reha-Klinik Bad Belzig genutzt, in Bollmannsruh ging es mit dem Kanu aufs Wasser.

Sind andere Aktionen in 2020 für die weitere Zusammenarbeit mit den Partnern geplant?

Es wurden mit den Projektpartnern bereits Verabredungen für das nächste Treffen im Juni in der Slowakei getroffen. Dann steht das Thema Kulinarik schwerpunktmäßig auf dem Programm.

Von Josephine Mühln