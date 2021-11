Wiesenburg

Seit 1972 schreibt Evelin Beckmann aus Wiesenburg Gedichte. Im kommenden Jahr steht damit ihr 50-jähriges Schreibjubiläum bevor. Wie viele Verse die 67-Jährige seitdem zu Papier gebracht hat, vermag sie nicht zu sagen.

„Ich weiß es nicht“, bemerkt sie lachend und deutet auf vier prall gefüllte Aktenordner und zwei dünnere Heftmappen. In letzteren hat sie die Gedichte abgelegt, die allein für Familie und Freunde bestimmt sind; die zu Geburtstagen, Ehejubiläen und anderen Familienfeierlichkeiten entstanden.

In den vier Aktenordnern bewahrt sie jedoch die Verse auf, zu denen sie Eindrücke aus der Natur, die Jahreszeiten und vor allem, das Leben inspirierte. „Ich gehe sehr gern im Schlosspark spazieren“, erzählt die 67-Jährige, die während ihres Berufslebens als Buchhalterin tätig war.

Tierische Begegnungen sind dabei nicht ausgeschlossen. Weshalb diverse Gedichte auch von Tieren erzählen, vom Goldkäfer über ein Amselpärchen bis hin zu den Schwänen auf dem Schlossparkteich.

Sie erzählt, dass dort im Sommer 2020 ein schwarzer und ein weißer Schwan einander zugetan waren. Aus dieser „Love affair“, gingen drei grauweiße Schwanenkinder hervor, denen Evelin Beckmann natürlich auch ein Gedicht widmete.

Immer wieder erfreute sie sich bei Spaziergängen durch den Schlosspark an den Schwänen, bis sie im Februar dieses Jahres in der MAZ lesen musste, dass der schwarze Schwan nicht mehr am Leben war. Wieder griff sie zu Papier und Stift.

Gedichte über gute und schlechte Tage über das Leben in Wiesenburg

Die guten und die schweren Tage vermag sie in lyrische Verse zu legen. Da wundert es nicht, dass sich in der Gedichtsammlung auch Werke finden, die in den letzten zwei Jahren entstanden und von Sorgen und Nöten der Menschen während der Corona-Viruspandemie erzählen.

Jeder Tag hält für Evelin Beckmann Eindrücke bereit, die sie zum schreiben anregen. Während die 67-jährige Hobbylyrikerin früher immer einen Zettel und ein Stück Papier in der Tasche hatte, nutzt sie heute das Handy, um Gedankensplitter zu notieren.

Zusammen mit den Fotos, die während langer Spaziergänge oder in Haus und Garten entstehen, sind Gedanken und Empfindungen jederzeit griffbereit, sodass ihr Handy zur perfekten Gedächtnisstütze geworden ist.

Daheim sind Stift und Papier aber dennoch immer zur Hand. Denn wenn die Gedanken erst einmal fließen, gibt es kein Halten mehr. Ihr Gedicht von der Weihnachtsgans „Auguste“ ist das perfekte Beispiel dafür. Es entstand am Vormittag des 25. Dezember 2019, als Evelin Beckmann gerade ordentlich in der Küche zu tun hatte. Womit? Natürlich mit dem Gänsebraten für die Familie.

Ihre Ideen für neue Gedichte notiert Evelin Beckmann sofort

Im größten Festtagsküchengewusel griff sie zum Bleistift und machte, beim Anblick des im Backofen vor sich hin brutzelnden Festtagsbratens, aus ihren Gedanken reimende Verse. Der Braten stand trotzdem pünktlich auf dem Tisch. Lachend sagt die 67-Jährige: „Wenn mir etwas einfällt, muss ich es sofort aufschreiben. Oft auch auf Zeitungsränder. Meine Familie weiß, dass Zeitungen mit voll beschriebenen Rändern nie weggelegt werden dürfen.“

Auguste Am Samstagmorgen watscheltest du noch in froher Runde; schnatternd über den Hof, mit 100 anderen im Bunde. Da erreichte dich vom baldigen Christfest nicht die Kunde; und das mit den Weihnachtstagen naht deine letzte Stunde. Du machtest, frohgelaunt, ganz schön Krach. Doch am Abend dann, oh welch große Schmach, zog man dir aus, dein schönes weißes Federkleid und machte dich somit zum baldigen Verkauf bereit. Zunächst lagst du da so völlig nackt, bis man dich in eine Plastiktüte gepackt. Heute habe ich dich für unsere Gaumenfreude präpariert, tüchtig mit Salz, Pfeffer und Beifuß eingeschmiert. Danach stopfte ich dir in deinen leeren Wanst rein, Äpfel, Zwiebeln und Apfelsinen, das muss sein. Bevor wir uns dich lassen köstlich munden, schob ich dich in die Röhre für drei Stunden. Im Backofen bekamst du eine wunderbare braune Kruste, jetzt wollen wir dich verspeisen, liebe Weihnachtsgans Auguste.

Begonnen hat ihre Schreiberei mit einem Liebesgedicht, dass sie ihrem Ehemann Hartmut widmete. Beide hatten sich 1969 im Wiesenburger Schlosspark kennengelernt. Da wundert es nicht, dass die beiden so gern durch das Gartenidyll streifen. 1972 gaben sie sich das Ja-Wort

und Evelin Schulze schenkte ihrem Mann sehr persönliche Zeilen. Zum 25. und zum 40. Hochzeitstag überraschte sie ihn neuerlich mit Gedichten.

Mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsel und das dann bevorstehende Schreibjubiläum bemerkt die 67-Jährige lächelnd: „Da ist noch einiges vorzubereiten.“ Schließlich geht mit dem Schreibjubiläum auch das 50-jährige Ehejubiläum einher. Ein besonderer Tag, dem sie neuerlich ein Gedicht widmen wird.

