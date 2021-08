Medewitz

Drei Zugmaschinen gehören zum Fuhrpark des Zirkus Aramannt. Sie sind in der Werkstatt und werden instandgehalten. Das mag die Hoffnung von Familie Spindler belegen, dass sie – besser spät als nie – doch noch aufbrechen kann. „Wir versuchen zwischen September und Oktober eine kleine Tournee auf die Beine zustellen“, sagt Heidi Spindler.

Die erste Vorstellung soll freilich am ersten September-Wochenende in Medewitzerhütten über die Bühne gehen. Auf dem einstigen LPG-Areal verbringen die Künstler eigentlich seit 29 Jahren eigentlich die Winter. Diesmal musste im Frühjahr der Covid-19-Pandemie noch Tribut gezollt werden.

Streichelzoo gut besucht

„Als es im Sommer rechtlich möglich gewesen wäre, hatten wir zum einen Bedenken, dass es heiß werden könnte wie 2018, 2019 und 2020“. Für die Tiere wäre das womöglich stressig geworden. Viele Städte und Gemeinden hätten außerdem Anfragen abschlägig beantwortet. Häufig ohne Begründung nur mitgeteilt, dass die Festplätze nicht zur Verfügung stehen. Also wurde über den Sommer der Streichelzoo eröffnet, der gute Resonanz erfahren hat.

Die Gänseschar wird gefüttert und bei Laune gehalten. Quelle: René Gaffron

Ans Aufgeben hat Heidi Spindler laut eigenem Bekunden nicht gedacht. Zwar wäre die Familie selbst dank Vorsorge abgesichert und es gab sogar etwa finanzielle Nothilfe, doch gilt die Verantwortung auch für die 50 Tiere auf dem Hof. Mithin gilt es die Familientradition auch in schlechten Zeiten zu bewahren. „Es ist das Artistenblut, das in unseren Adern fließt – ich wüsste nicht, was sonst unser Beruf sein sollte“, so die 56-Jährige.

Regelmäßig wird trainiert

„Jetzt allerdings wollen wir starten – allen voran die Kinder“, sagt Heidi Spindler. Mensch und Tier wurden in Form gehalten. Wobei es hier wie da ihrer Aussage nach nicht darauf ankommt, Grenzen des Leistungsvermögens auszuloten. „Die Leute wissen es vielmehr zu schätzen, wenn eine Akrobatik oder eine Dressur mit viel Herzblut vorgetragen werden“, lautet die Erfahrung.

Der Zelt fast bequem 150 Besucher. Quelle: René Gaffron

Trotzdem wurde geübt. Mindestens jeden zweiten Tag. „Die Hunde sind außer Sonntag täglich im Training“, erklärt Heidi Spindler. Da einige Vierbeiner jetzt in Rente gegangen sind, werden sie jetzt neu eingebaut. „Jeder wird nach den Fähigkeiten gefördert. Wer auf zwei Beinen läuft, zeigt genau das. Wer durch einen Reifen springt, kann damit imponieren.“ Eugenie, mit 15 Jahren der jüngste Sproß, hält die Ziegen auf Trab.

Reklame-Banner sind neu

Während das Chapiteau noch gewaschen und die Logen-Plätze noch mit neuem roten Stoff versehen werden, hat sich der Zirkus neue Plakate und Banner zugelegt. Sie werden jetzt in Wiesenburg und Umgebung postiert, um auf die Vorstellungen hinzuweisen.

Heidi Spindler und ihre Töchter Eugenie (16)- hier mit Riesenschlange – und Joline (20) laden am Wochenende zu zwei Vorstellungen mit ihren Tieren ein. Quelle: René Gaffron

Sie markieren ebenfalls die neue Zeit. Nicht mehr darauf zu sehen, ist der Elefant. Die Dickhäuterin Temba war bis 2017 der Star in der Manege. Wie Heidi Spindler sagt, genießt sie jetzt ihren Ruhestand unter Artgenossen auf einem Hof in Mecklenburg- Vorpommern.

Tigerpython als Attraktion

Speziell Wildtierdressuren sind heutzutage umstritten. Deshalb verzichtet Familie Spindler darauf. Indes erhält eine Tigerpython ihren Auftritt. Mutige Zuschauer in der ersten Reihe dürfen die Riesenschlange streicheln.

Der Appell am Zaun des Zirkusquartiers in Medewitzerhütten. Quelle: René Gaffron

Heidi Spindler ist zuversichtlich, dass sich interessiertes Publikum einstellt. Die Ferien in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind vorüber. „Bei 150 Zuschauern könnte immer noch bequem Abstand in dem Zelt mit 24 Meter Durchmesser gehalten werden“, heißt es zu den Hygiene-Vorschriften.

Nicht zuletzt auf die mit Spenden bislang geübte Solidarität aus der Nachbarschaft gründet die Gastgeberin ihren Optimismus. Für Joey (31 Jahre) , Joline (20) und Eugenie (15) wäre ein erfolgreicher Auftritt in heimischer Umgebung die richtige Motivation für den Herbst. Ihre Mutter wünscht sich ein Weihnachtsgastspiel in Bad Belzig.

Vorstellungen im Zirkus Aramannt am Sonnabend und Sonntag, jeweils 16 Uhr in Medewitzerhütten.

Von René Gaffron