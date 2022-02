Wiesenburg

Ohne Führerschein hat ein 41-Jähriger am Wochenende am Steuer eines Autos gesessen. Er wurde am Sonnabend gegen 20.45 Uhr in Wiesenburg aus dem Verkehr gezogen.

Die Beamten hatten den Ford bei einer allgemeinen Kontrolle gestoppt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Von René Gaffron