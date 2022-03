Medewitz

Der Bahndamm ist tabu. Julian David Vanegas Garcia kennt die deutsche Vorschrift. Als er vor fünf Jahren erstmals zu Besuch war, hat ihm der Bundesgrenzschutz klar gemacht, dass er sich von den Gleisen fernhalten muss.

In seiner mittelamerikanischen Heimat ist es hingegen üblich, auf freier Strecke den Schienenweg auch zu Fuß zu folgen und selbst auf die Züge aufzupassen, die sich nähern könnten. Land und Leute lernt der 31-Jährige nun in besonderer Art und Weise kennen. Er absolviert seinen Bundesfreiwilligendienst beim Heimatverein Medewitz.

Bewerbung aus Kolumbien hat beeindruckt

Darauf gebracht wurde der Vorsitzende Robert Pulz durch eine Anregung des Landesportbundes, so dass er eine Stelle auf der entsprechenden Internetpräsenz ausschrieb. Aus Deutschland blieb die Nachfrage bei Null. Doch unter den zahlreichen Bewerbungen aus dem Ausland kam Julian David Vanegas Garcia besonders authentisch und originell herüber.

Der Kolumbianer ist am 17. Januar angekommen. Folgerichtig hat er den Hohen Fläming bisher kaum bei schönem Wetter gesehen. „Nass, kalt und sehr stürmisch“, fasst er es zusammen. „Das ist wohl Teil meines Kulturschocks.“ 24 Grad Celsius herrschen gerade in seiner Heimat.

Unerwartet stürmischer Auftakt im Hohen Fläming

Dabei hätten ihm die Einheimischen erklärt, dass es erst kalt ist, wenn Schnee liegt. Der dreifache Orkan, der hier eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, kommt auf der kolumbianischen Hochebene ebenfalls nicht vor, sondern tobt sich dort in den Bergen aus.

„Ich habe mir gewünscht, in einem kleinen Ort in der Nähe einer Großstadt eingesetzt zu werden. Das hat gut geklappt“, freut sich Vanegas Garcia. In Medewitz und Medewitzerhütten hat er inzwischen gute Orientierung. „Respekt hätte ich mich aber vor dem Großstadtverkehr“, sagt der junge Mann. Dabei kommt er aus Tulua. Die Stadt hat zwar 300.000 Einwohner, doch dort sei er ja nicht fremd, erklärt der junge Mann den Unterschied.

Erst mit 24 Jahren Deutsch gelernt

Aufgewachsen ist Venegas Garcia nicht in armen, aber bescheidenen Verhältnissen mit drei Schwestern. Seine Mutter ist Hausfrau und hält großen Garten in Schuss. Auf 4000 Quadratmetern wachsen dort Avocados, Mangos, Orangen und mehr.

Der Junior besucht erfolgreich die Schule und absolviert ein fünfjähriges Wirtschaftsingenieursstudium, das ihm Jobs in der Zuckerfabrik und auf dem Geflügelschlachthof sowie bei Versicherungen und Verwaltungen einbringt. Nebenbei lernt er auch Englisch, mit der deutschen Sprache ist der Kolumbianer aber noch nicht in Berührung gekommen.

Das ändert sich, als er über die Hochschule dann Kontakt zu europäischen Studenten erhält, die über den Dienstleister „Aisec“ ihr Auslandspraktikum absolvieren. Von den Deutschen hört er erstmals das Wort „Flugzeug“. Das reizt ihn, im Alter von 24 Jahren die Sprache zu erlernen, Angebote des Goethe-Instituts zu nutzen und nun sechs Jahre später für längere Zeit in das fast noch unbekannte Land umzuziehen.

Bundesamt gewährt Freiwilligen ein Taschengeld

Eigentlich war 2020 ein anderer Dienstort anvisiert. Die Covid-19-Pandemie kam dazwischen. Beim neuen Anlauf ist der Kolumbianer nun in Medewitz gelandet. Während der Heimatverein ein Quartier bereitstellt und die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt, gewährt das Bundesamt für Familie ein Taschengeld von 300 Euro monatlich.

In der 30-Stunden-Woche bringt der „Gast-Arbeiter“ vor allem den Sportplatz und die Ausstattung für das Treckertreffen, das zuletzt zweimal pausieren musste, in Ordnung. Er unterstützt die Erzieher in der Tagesstätte „Knirpsentreff“ beim Spielen mit den Kindern und hilft auch bei der Kirchengemeinde oder bei der Feuerwehr aus.

So kommt es zu Begegnungen. Immer wieder wird er mit dem Klischee konfrontiert, dass in seiner Heimat die Drogen produziert werden, die viel Unheil in die Welt bringen. Selbst hat er wohl Erfahrung damit, räumt er offen ein. „Jeder muss die Entscheidung für sich treffen“, sagt Venegas Garcia. Seine letztlich kritische Haltung prägt sich aus der Erfahrung mit jährlich 150 Toten, die Konsum und Geschäft allein seiner Heimatstadt einbringen.

Der Anbau und der Handel von Marihuana in den 70er und Kokain in den 80ern war seiner Meinung nach auch der Armut geschuldet gewesen, weil die Regierung sich erst recht nicht um die arme Landbevölkerung gekümmert habe. Sie ist bis heute wenig gebildet und in Abhängigkeiten. Politische Macht und Korruption verschärfen die Lage dramatisch, was zu bedauern ist.

„Kalter Hund“ ist eine deutsche Lieblingsspeise

Freude hierzulande bereitet das gute Essen: Brot sowie Kartoffeln in großer Vielfalt begeistern Venegas Garcia. Und besonders hat es ihm das Backwerk „Kalter Hund“ angetan. Die gesunde kolumbianische Küche kann er ebenso loben. Wegen der eingeschränkten Kochkünste hat er – zum Beispiel zu seinem Geburtstag – jedoch darauf verzichtet, sich selbst an den Herd zu stellen. Mit einem Zuckerrohrschnaps wurde indes angestoßen.

Besorgt hat er alles in Berlin. Julian David Vanegas Garcia schätzt längst den RE 7-Regionalexpress und setzt keinen mehr Fuß auf die Gleise. Die Verbindung nach Dessau und Leipzig und in die Hauptstadt sei praktisch und bequem, lobt der Weltenbummler. Internet in die weite Welt inklusive, was trotz Sechs-Stunden-Zeit-Verschiebung für steten Kontakt in die Heimat sorgt.

Von René Gaffron