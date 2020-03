Warum der neue Spielturm mehr als nur ein Klettergerüst für Medewitz ist

Der Kindergarten in Medewitz hat eine lange Tradition. Generationen von Medewitzern schickten ihre Kinder in die örtliche Kita in der heutigen Medewitzer Dorfstraße.

Diese öffnete 1922 als Erntekindergarten und wurde ab den 90er Jahren erst von der Gemeinde Wiesenburg betrieben, bevor sich 2019 der Heimatverein dazu entschied, sie zu kaufen.

Damit reagierte der Heimatverein auf die immer wieder drohende Schließung des Kindergartens.

Mit Investitionen in Kita, Dorfgemeinschaftshaus und Spielplatz möchte Medewitz als Standort für Familien attraktiver werden.