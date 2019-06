Medewitz

Es winken reichlich Preise: Der schönste Traktor, das originellste Gefährt und die weiteste Anreise (per Achse) werden nämlich prämiert. Deshalb steigt die Anspannung bei den Treckerpiloten aus dem Hohen Fläming und darüber hinaus. Denn zum 28. Mal ist das Medewitzer Treckertreffen ausgeschrieben.

Nicht zuletzt wollen sich die Piloten auf dem Parcours beweisen, wo sie sich und ihr Fahrzeug ins Rampenlicht setzen können.

Testläufe schon absolviert

Der Medewitzer Heimatverein als Veranstalter denkt sich alljährlich neue Geschicklichkeitsprüfungen aus, um die gewandtesten Fahrer zu ermitteln. „Einige Testläufe wurden schon absolviert. Aber dazu wird noch nichts verraten“, hüllt sich Cheforganisator Robert Pulz in geheimnisvolles Schweigen.

Das Wasserhindernis ist beim Treckertreffen in Medewitz stets eine Attraktion. Quelle: Privat

Es lockt am kommenden Sonntag nicht nur der Siegerpokal, der im vergangenen Jahr erst im Stechen vergeben worden ist und nach Sachsen-Anghalt ging. Vielmehr geht es um die Anerkennung des sach- und fachkundigen Publikums auf den Rängen. Es freut sich mithin, wenn es vorab im Fahrerlager die Vehikel in Augenschein nehmen kann.

Drei Dutzend Teilnehmer erwartet

Etwa drei Dutzend wahlweise Oldtimer, Eigenbauten oder Serienmodelle werden zu dem Spektakel wieder erwartet. „Die Anmeldung für das Rennen sollte bis 11 Uhr erfolgen“, lautet der Aufruf von Udo Wolf vom Heimatverein. Er erinnert an die Kurzbeschreibung der Maschine, die bitte mitzubringen ist.

Am Rande gibt es weitere Attraktion wie die Wettbewerbe im Kegeln und Schießen sowie Kinderbelustigungen. Das Blasorchester Stücken spielt auf und wird aber zuweilen unterbrochen von den Salutschüssen der Fläming-Kanoniere. Die befreundeten Schützenvereine halten aus dem Anlass wieder ein Biwak gleich neben dem Festgelände ab und grüßen von Zeit zu Zeit mit ihren Böllern. Das Areal war im Frühjahr neu hergerichtet worden; Strom- und Wasserversorgung wurden ebenfalls gewartet und die Sitzbänke haben einen neuen Farbanstrich erhalten.

Leon Brandl nah am Original

In einigen Garagen der potenziellen Teilnehmer wird noch gewerkelt und geschraubt. Aber die Enthusiasten müssen rechtzeitig startklar sein. Denn schon am Freitagabend beginnt die Sause schon mit einem Volleyballturnier und Strand-Tanz-Party. Die Wanderer machen sich am Sonnabend, 10.30 Uhr, auf den Weg. Am Abend wird indes noch Kondition gebraucht. Denn um 20 Uhr beginnt die Treckerparty. Dort wird nicht nur Andreas Täge mit der Mobildiskothek „Hypodrom“ aus Görzke für Stimmung sorgen, sondern auch Leon Brandl. Er gilt als das populärste Andreas-Gabalier-Double in Deutschland. Nah am Original-Alpenrocker dürfte er das Festzelt ebenfalls in Fahrt bringen.

Von René Gaffron