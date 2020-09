Wiesenburg

Das verlassene Industriegelände der einstigen Drahtzieherei in Wiesenburg ist in den vergangenen Monaten Domizil für kreative Köpfe geworden. Einer von ihnen ist Sebastian David alias Clown Pan Panazeh, der mit seinem Fundus im Juni hier neuen Raum fand.

Zur Galerie Einblicke in den Fundus

Richtig einladend sind die weißen Wände des ehemaligen Verwaltungsgebäudes nicht, aber wer in den ein oder anderen Karton des vielleicht 30 Quadratmeter großen Raumes lugt, dem eröffnen sich Bilder von Davids Spielleidenschaft, seiner Vielfalt, seinem Können, seiner Kreativität.

Anzeige

Seit mehr als 25 Jahren ist der gelernte Tischler und studierte Holzgestalter als Künstler unterwegs. All seine Kreativität bündelt er im Atelier für Form und Ton Art. Mit diesem ist er im Juni umgezogen. Und auch privat steht ein Umzug an. Das bringt den 46-Jährigen, der einst aus Luckenwalde in den Fläming kam, allerdings nicht aus der Ruhe.

Weitere MAZ+ Artikel

Reflexion auf spielerische Weise

„Neben der Unterhaltung auch Inhalte zu transportieren liegt mir sehr am Herzen“, erzählt David über den Anspruch an seine Kunst. Und er will das Kind im Menschen zu erreichen. „Das schafft man am besten, wenn man Erwachsene zum Staunen bringt.“

Der Narr ist dabei die perfekte Figur, die es sich erlauben kann, den Gegenüber auch mal mit unangenehmen Themenbereichen zu konfrontieren, allerdings auf eine wohlwollende Art. Nicht umsonst gab es in Königshäuser einen Hofnarr, der es auf eine schauspielerische Art und Weise vermochte, seinen Herren zu reflektieren. Auch der Clown ist als eine unschuldige Figur in der Lage dazu, Menschen dazu zu bewegen, sich ihm zu öffnen, das Kind in ihm zu suchen, und es für einen Moment zu befreien, bevor das Alltagsprogramm wieder überhand nimmt.

Kreativräume schaffen

Sich in anderen Fachbereichen umzuschauen, die sich mit menschlichen Bedürfnissen, Instinkten und Eigenschaften beschäftigen erweitert regelmäßig den Horizont des Künstlers. „Wenn ich Kinder ihre Freiräume erhalten möchte, die wir Erwachsene uns kaum zugestehen, dann muss ich auch für mich selbst Kreativräume schaffen“, erläutert er. Mit seinen Geschichten für Kinder möchte er auch jene mit „gefärbten und grauen Haaren“ erreichen. Das Kind im Erwachsenen herauskitzeln.

Theater, Musik, Geschichten, Gaukelei: all das ist sein Metier. Angewandte Kunst mit einen Anspruch, der in diese Zeit passt. Nachhaltig und respektvoll zu agieren gehört zu seinem Schaffen. „Wenn ich meine Wahrnehmung von heute in Bronze gieße, kann dies in zehn Jahren bereits überholt sein. Hier arbeite ich gern mit temporären Ansätzen.“ Dazu gehören zum Beispiel Land-Art-Projekte wie der Bau eines Tieres mit Naturmaterialien, welches natürlich nach einiger Zeit verfällt, aber so den Zeitgeist widerspiegelt und unsere Vergänglichkeit vor Augen führt.

Rastlosigkeit und Hektik der modernen Gesellschaft machen dem Künstler Sorgen. „Dort heraus zu finden, auch das ist Kunst, die man sich mit der eigenen Kreativität schaffen kann“, sagt David. Und erinnert sich, dass er in seiner Lehre als Tischler noch Verbindungstechniken bei Möbeln erlernte, die Generationen überdauerten. Heute wird einfach neu gekauft. „So schnell wächst kein Baum nach.“

Live zeichnen beim Familienfest

In und um Wiesenburg findet David genau den kreativen Raum, in den er sein Herzblut steckt. Durch regionale Arbeit Spuren hinterlassen, sich verwurzeln und vernetzen, wie auf dem Kunstwanderweg im Hohen Fläming oder auch auf dem Schauplatz des Kinderfestes am Wochenende in Wiesenburg. Dann öffnet er dort als Clown Pan Panazeh seine Schatzkiste mit Geschichten und Musik. „Unter anderem werde ich live zeichnen und dabei ein Gedicht erzählen, welches die Kinder aktiv mitgestalten können“, gibt David Einblick in sein Programmvorhaben.

Familienfest in Wiesenburg Auf dem Mehrgenerationenplatz zwischen Rathaus und Hermann-Boßdorf-Straße startet in Wiesenburg am Sonntag, 20. September, ein Kinder- und Familienfest. Zwischen 11 und 18 Uhr gibt es neben Bastel- und Tobe-Angeboten auch Kinderprogramm mit Clown Pan Panazeh. Ein Trödelmarkt lädt zum Stöbern ein. Hier sind auch noch Anmeldungen für einen Stand beim Familienzentrum Wiesenburg möglich.

Generell ist er jedoch kein Freund von festen Abläufen. „Ich habe eine sehr spontane Art zu arbeiten. So kann ich jederzeit reagieren. Braucht es jetzt etwas Stilles, etwas Heiteres oder etwas, womit das Publikum gar nicht rechnet“, erklärt David. Mit Vorliebe bezieht er seine Zuschauer mit ein. Wo andere sich an den Fahrplan halten, ist der Erfahrungsschatz Davids Gold wert für einen gelungenen Auftritt. „Ich erlaube mir viel spontane Kreativität und bin sehr dankbar, das ich sie habe.“

Als Musiker in einem Gauklertrio fing einst alles an. „Ich hatte einen Studienkollegen, der Jongleur war und ein anderer Zauberer“, erinnert sich der Wiesenburger. Das Künstler-Trio „Raduga“ (russisch für Regenbogen) war geboren. Bis heute ist David fasziniert von der Welt des Klangs. eines seiner Lieblingsinstrumente ist das Sarod, ein nordindisches Saiteninstrument. Und auch Yoga ist Teil seines Lebens geworden, seitdem er ein Jahr lang durch Nepal und Indien gereist ist.

„Wir alle spiegeln uns gegenseitig in unserem Handeln. Der Trick ist, sich auch immer wieder Neuem zu öffnen. Und das wird hier im Fläming meiner Meinung nach an vielen Stellen schon gelebt“, sagt David. Generationen wachsen im kreativen Raum zusammen. „Und wenn wir alle den Clown in uns mehr zulassen würden. Müssten meine Kollegen und ich sie nicht mehr spielen,“ schließt er und wünscht sich ein bisschen mehr Offenheit und kindlichen Humor im alltäglichen Umgang miteinander.

Von Natalie Preißler