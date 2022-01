Mit Kaffee aus Uganda durch den Fläming

Wiesenburg

„Ich sehe mich als Fläming-Botschafterin“, sagt Annekatrin Els aus Grimme, die ins Informationsmaterial über die Wanderwege rund um Wiesenburg in regelmäßigen Abständen ihre Einladungen zum Kaffeewandern steckt. In großen Buchstaben zieht sich der Schriftzug „Cooffeee Walk“ über die Karten, auf denen ein Löwe den Betrachter fokussiert.

Auf die Frage, was der sprichwörtliche König der Tiere mit den Kaffeewanderungen zu tun hat, erklärt die 39-Jährige, dass der Löwe sehr viel mit dem Fläming zu tun habe. Schon die Flamen, die dem Landstrich ihren Namen gaben, trugen ihn in ihrem Wappen: er steht symbolisch für Mut, Stärke und Untererschrockenheit. Auch der Tourismusverband Fläming hat sich vor einigen Jahren vom alten Sonnenblumenlogo verabschiedet und nutzt seitdem ein Löwen-Symbol als Markenzeichen.

Zur Galerie Annekatrin Els lädt Besucher der Region zu besonderen Spaziergängen ein und sammelt gleichzeitig Spenden für ein Hilfsprojekt.

„Ich bin ein Flämingkind“, sagt Annekatrin Els, die in Sachsen-Anhalt zu Hause ist und seit fünf Jahren im benachbarten Naturpark Fläming in Sachsen-Anhalt arbeitet. Weil der Fläming nicht an der brandenburgischen Landesgrenze endet und der Rundwanderweg 70 die beiden Bundesländer verbindet, entschloss sie sich, ihre Kaffeewanderidee auf diesem Pfad zu verwirklichen.

Naturgenuss im Hohen Fläming

Ausschlag dafür gab die Coronavirus-Pandemie. „Ich liebe die Bewegung in der Natur“, sagt die 39-Jährige. Diese Begeisterung wollte sie teilen und damit zugleich zeigen, wie schön das Wandereldorado vor der eigenen Haustür ist. Obgleich auch Annekatrin Els leidenschaftlich gern reist. Sie sagt über sich, sie sei ein „Flämingkind mit ganz viel Fernweh und Wanderlust“.

Sieben Jahre hat sie in Uganda gelebt. Ihren sicheren Job in einer deutschen Großstadt gab sie auf, um sich in einem ugandischen Waisenhaus zu engagieren. Den Anstoß gab der Kontakt zu zwei jungen Leuten, die in dem afrikanischen Staat eine Schule aufgebaut hatten. Mit dem Ziel, nicht nur zu reden, sondern sich selbst zu engagieren, brach sie im Alter von 27 Jahren nach Afrika auf. In ein komplett anderes Leben – hier kommt der Kaffee ins Spiel.

Wer mit Annekatrin Els zu einer Kaffeewanderung aufbricht, startet erst nach dem Genuss einer Tasse ugandischen Kaffees. Am Ende der mehrstündigen Wanderung gibt es noch eine 250 Gramm Packung zum mitnehmen für zuhause.

Spenden für Hilfsprojekt in Uganda

Wer sie auf der Kaffeetour begleitet, entrichtet wiederum nur eine Spende, keinen Teilnehmerpreis. Die so eingenommenen Spenden fließen wiederum in die von Annekatrin Els gegründete ugandische Organisation RugbyTackling Life, die ihr – wie das Wandern, das Rugby spielen und der Kaffee – viel bedeutet. Wer an einer Kaffeewanderung teilnimmt, hilft damit automatisch, Frauen und Mädchen in Uganda auf ihrem Weg zu mehr Selbstbestimmung zu unterstützen.

An den ersten Kaffeewanderungen rund um Medewitz nahmen nach Aussage der Organisatorin sowohl Wanderbegeisterte aus dem Land Brandenburg als auch aus Sachsen-Anhalt teil. Die Resonanz war durchweg positiv.

Der W 70 führt durch einen sehr schönen Teil des Flämings. Über 14 Kilometer geht es von Medewitz aus durch das Naturschutzgebiet Flämingbuchen, die Springer-Rummel, vorbei an riesigen Findlingen zum Schwarzen Berg und durch Laubwälder des Nachbarnaturparks in Sachsen-Anhalt.

Eine Strecke, die die 39-Jährige auch außerhalb der Kaffeewanderungen oft läuft. „Ich bin Wanderwegepatin für den Rundwanderweg W 70“, sagt Annekatrin Els, die die hervorragend ausgeschilderten Wanderwege im Hohen Fläming lobt. Und noch eines unterscheidet ihre Kaffeewanderungen von anderen geführten Touren.

Aus Liebe zum Hohen Fläming

Wer nach einer guten Tasse Kaffee mit der 39-Jährigen aufbricht, kann sich auf Natur pur und absolute Ruhe freuen. „Wer mit mir unterwegs ist, muss nicht ständig reden. Man kann einfach einmal still sein und den Fläming dabei erleben und genießen“.

Trotz aller Liebe zum Landstrich zieht es die 39-Jährige in regelmäßigen Abständen immer wieder nach Afrika zurück. Zusammen mit ihrer 13-jährigen Adoptivtochter versucht sie alle zwei Jahre nach Uganda zu fliegen, wo Ruthys familiäre Wurzeln sind.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit kurzem können sich Kaffeewanderer zusätzlich zum Kaffee to go aus Afrika gegen eine Spende auch noch über eine kleine Coffee-Seife für Zuhause freuen – hergestellt aus Ziegenmilch und Kaffeesatz in der Seifenmanufaktur von Gabi Sußdorf.

Die nächste Gelegenheit zum Kaffeewandern mit Annekatrin Els gibt es am Sonntag, 6. Februar. Die Tour beginnt um 9 Uhr am Bahnhof Medewitz und endet dort gegen 14 Uhr. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.flaemingkind.de.

Von Bärbel Kraemer