Musiker Thomas Rottenbücher aus Schmerwitz legt sein erstes Album vor

Bis zu seinem 69. Lebensjahr ließ Thomas Rottenbücher sich Zeit, um sein erstes Album „All in this song“ zu veröffentlichen. Als Musiker ist der gebürtige Münchner vor allem im Osten der Republik bekannt und begeistert seit zehn Jahren mit dem Trio „Confessin’ the Blues“ die Menschen mit Klassikern alter Meister wie Willie Dixon und T-Bone Walker.

Parallel dazu läuft „ Rottenbücher & Wricke“ mit Marcel Wricke (Blind Mans View) aus Treuenbrietzen als musikalischen Partner. „Ich sehe mich selbst als Singer/Songwriter, dem komme ich im Duo mit Marcel am nächsten. Dort steckt meine Seele drin“, saqt Thomas Rottenbücher, dessen Seele sich umso deutlicher auf „All in this song“ zeigt, auf dem auch Wricke mit Gesang, Gitarre und Harp zum gelungenen Erlebnis beiträgt.

Mit anderen Musikern spielen

Basis-Instrumente wie Gitarren, Bass und Violine spielte Rottenbücher selbst ein und setzt Akzente wie mit dem Saxophon in „Wrong side of the road“. Dirk Rolle (Harp), Matthias Opitz ( Piano), Bianca Heinze (Ukulele) und Sabine Boew (Backgroundgesang) treten als Gäste in Erscheinung: „Es ist immer eine Bereicherung, andere Musiker reinzuholen“, sagt Rottenbücher.

Auf „All in this song“ entführt er mit sanfter Stimme in eine Welt der persönlichen Begegnungen und macht sich Gedanken auf der Meta-Ebene: „Ich gebrauche das Wort ‚Spiritualität‘ im Zusammenhang mit dem Album nicht gerne, weil es einen falschen Anschein geben könnte.“

Genau das aber kann „All in this song“ sein: ein spirituelles Album, in dessen Raum ge- und empfunden werden kann. „Meine Texte sind oft von einer höheren Warte aus auf das Leben gerichtet. Ich schaue, was wir Menschen treiben und wie wir uns verirren. Viele Texte sind auf der depressiven Seite angesiedelt. Das kommt aus der Prägung meiner Kindheit und meines Lebensweges.“

Den besonderen Zugang zu Musik fand Thomas Rottenbücher schon, als ihn die Schlager der 50er und später die vom legendären Radio-DJ Wolfman Jack aufgelegte Musik wie die der Stones und Beatles faszinierten. Als Junge bekam er eine Violine geschenkt, eine strenge Lehrerin brachte ihm das Handwerk bei.

Die Liebe zur Musik richtig geweckt

Aber erst ein Klavierlehrer weckte die Freude am gemeinsamen Spielen mit Geige und Piano: „Bei ihm habe ich gemerkt, was es für eine Faszination hat, mit Menschen zu musizieren. Eine wunderbare Erfahrung war es auch, im Schulorchester spielen.“

Die sich auftuende Welt der Musik, in der er sich selbst das Gitarrespielen beibrachte, ließ sich nicht ins „übrige“ Leben übertragen. Dort blieb Thomas Rottenbücher ein schüchterner Junge, der „Mädchen nur mit Alkohol ansprechen“ konnte und mit 17 Jahren schließlich schon davon abhängig war.

Ein Umzug auf ein Westberliner Internat brachte keinen Erfolg: „Da war Studentenrevolution und Party angesagt. Es gab Drogen an jeder Ecke.“

Ein Jahr vor dem Abitur flog er von der Schule, ging auf Reisen und kehrte 1974 von einem Trip über den Hippie-Trail nach Goa „physisch und monetär am Ende“ zurück. Mit Anderen zu musizieren war nicht mehr möglich.

Eine Berliner Suchthilfeeinrichtung fing ihn auf. Dort lernte er das Töpfern und war für die abendliche Musikgestaltung zuständig. Anfang der 90er-Jahre zog Thomas Rottenbücher in die wiesen- und waldreichen Landschaften des Hohen Flämings nach Schmerwitz, wo er sich um die Jahrtausendwende – nun als Vorsitzender des Suchthilfevereins „Scarabäus“ und Töpfermeister – wieder ein musikalisches Umfeld schuf.

Das Resümee eines Lebens

Genau wie er selbst, hat sein Album „All in this song“ die Zeit der Reifung gebraucht, die sich entspannt in gefühlvollen Songs zeigt. Ein ganzes Lebensresümee findet sich im Titelstück: „Ich habe versucht, alles was mir im Leben wichtig ist, in ein Lied zu packen, was im Grunde nicht geht. Es ist ein Blick auf das Für und Wider von dem, was ich falsch gemacht habe.“

Der Song „Trouble comes trouble goes“ beschreibt, was nach einem anstrengenden Tag hilfreich sein kann: „Mein Hund braucht viel Auslauf. Ihn unter freiem Himmel auf der Wiese zu sehen, hat etwas Befreiendes. Die Natur hilft immer, auch die Wärme und Geborgenheit eines Menschen, selbst, wenn die Liebe Verirrungen mit sich bringt.“

Diesen Hintergrund hat „Burning the bridges“, ein Song über den Abschied von einer geliebten Frau. Auch Erfahrungen seines leidenschaftlichen Reisens finden Ausdruck in Rottenbüchers Liedern. In „Go to the river“ lässt sich die lange Fahrt am mächtigen Sankt-Lorenz-Strom von Quebec bis hin zum Atlantischen Ozean nachempfinden.

Manchmal braucht der Musiker Auszeiten, um Abstand zu gewinnen, wie im März, als er kurz vor dem Lockdown im „Old Green Car“ bis nach Gibraltar fuhr. In Frankreich lernte er „Yves“ kennen, eine plötzliche und nahe Begegnung. Länger zurück liegen die Erlebnisse von „Galway Town“, einem freudvollen Song über die Eindrücke der lebendigen Stadt an der irischen Westküste.

Auch „On a clear day“ entstand auf einer Reise: „Ein Ausblick auf einen klaren Morgen, an dem sich alle Sorgen in Licht auflösen werden.“ Wenn Thomas Rottenbücher heute schon den Gedanken eines musikalischen Nachlasses äußert und dadurch in „All in this song“ ein Hauch von Abschied weht, trägt er noch immer Sehnsucht in sich - und viele Songideen.

