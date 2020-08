Wiesenburg

Ein Beziehungsstreit hat in Wiesenburg jetzt Ermittlungen der Polizei wegen eines gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung zur Folge.

Ausgangspunkt war ein Vorfall vom Montagabend in der Straße Am Stadion. Gegen 20.45 Uhr soll dort nach einem Streit zwischen ehemaligen Lebenspartnern ein 22-jähriger Mittelmärker in seinen Skoda gestiegen sein und langsam auf seine 23 Jahre alte Ex-Partnerin (23) sowie deren Begleiter im Alter von 19 Jahren zugefahren sein.

Mit Sprung zur Seite gerettet

„Während sich die Ex-Freundin durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte, wurde ihr Begleiter so vom Fahrzeug erfasst, dass er über die Motorhaube fiel“, schildert Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag. Dadurch seien die Ex-Freundin und ihr Begleiter leicht an Knöchel und Händen verletzt worden.

Angreifer flieht mit Auto

Anschließend soll der 22-jährige Angreifer mit seinem Auto geflohen sein. Er konnte später von den herbeigerufenen Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Gegen den Autofahrer hat die Kriminalpolizei nun ihre Ermittlungen aufgenommen.

