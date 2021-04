Nachhaltiges Kleinod: Willkommen in der Schmerwitzer „Landemuschel“

Schmerwitz

Willkommensinsel, Landemuschel, Wohlfühlhütte, Theaterbühne: Wenn Sebastian David über die neu entstandene Willkommensplattform auf dem öffentlichen Gelände des Naturkindergartens in Schmerwitz erzählt, wird es fast schon poetisch. Mit Hilfe von Spenden, sowohl materiell, als auch finanziell und viel Herzblut und Schaffenskraft der Eltern und Kinder, wurde unter Anleitung Davids vom Atelier für Form und Tonart ein multifunktionaler und nachhaltiger Raum geschaffen. Und dieser erobert nicht nur die Herzen der Kinder des Ortes, sondern lockt auch Dorfbewohner und Wanderer an.

Ein Ort zum Spielen, Lernen und Theater spielen, aber auch Unterschlupf für Wanderer und möglicher Raum für Feste und Veranstaltungen in Schmerwitz ist die Willkommensplattform auf dem öffentlich zugänglichen Gelände des Naturkindergartens im Dorf. In den letzten Wochen wurde hier gewerkelt, geschraubt und ausgerichtet. Et voilà: Das Theaterdebüt gibt der Architekt und Bauleiter höchst selbst, allerdings schlüpft Sebastian David dafür in sein Alias Pan Panazeh, mit pompösem Kostüm, Sonnenschirmchen und Zauberkiste.

In Schmerwitz gibt es jetzt eine WIllkommensplattform, die von Kita-Kindern und Dorfbewohnern gleichermaßen genutzt werden kann. Quelle: Natalie Preißler

Für Christian Stuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Naturkita, ein Tag, an dem die Worte „Willkommen“ und „Danke“ unzählbar sind. Mit einer Karotte als Mikrofon und den Kindern allesamt versammelt in der Hütte, gibt er Kita-Leitung Tim Zeise das Go für die offizielle Eröffnung mit dem sinnbildlichen Durchschneiden des roten Bandes. Und dann gibt es kein Halten mehr für die Kita-Kinder, alles wird begutachtet, tastend untersucht und ausprobiert.

„Die ersten Entwürfe gab es im November“, erinnert sich David an die Planung. Das Lärchenholz stammt aus dem Forst in Schmerwitz. Die Bäume waren vom Borkenkäfer befallen und mussten gefällt werden. „Was gibt es nachhaltigeres, als Rohstoffe in der Region in etwas Schönes zu verwandeln“, schwärmt der Designer der Willkommensplattform.

Material, Moneten und Manpower

Rund 7.500 Euro, so schätzt Stuhlmann, kostet so eine Wohlfühlhütte. Rund 70 Prozent der Kosten konnten durch Spenden in materieller Form, wie etwa das Holz oder den Transport zum Sägewerk des Ökokombinats und zurück und durchs Zupacken vieler Helfer gedeckt werden. 1.700 Euro kamen vonseiten der Schmerwitzer, Großeltern und anderen Unterstützern, die zum Teil selbst als Kinder die Einrichtung besuchten. Möglicherweise fließen noch Fördermittel, weil die Installation auch eine Bereicherung für das Kulturgeschehen im Ort bedeutet.

„Schlechtwettervariante, Ort für den Morgenkreis und Ankommen zum Start in den Tag“, nennt Kita-Leiter Tim Zeise Möglichkeiten, das neue hölzerne Bauwerk in den Betreuungsalltag einzubauen. Und noch etwas, beziehungsweise jemand, könnte im Spätsommer für neue Impulse in Schmerwitz sorgen. „Ab dem 1. September besteht die Möglichkeit, bei uns wieder ein freiwilliges ökologische Jahr zu absolvieren“, so Zeise. Und Stuhlmann hebt hervor: „Hier ist ein toller Platz für Menschen, die Spaß an der Natur und Kindern haben.“ Die Koordination der Freiwilligendienste übernimmt hierbei das IJGD in Potsdam, wo Bewerbungen für die Schmerwitzer Naturkita eingereicht werden können.

Vorstandsvorsitzender Christian Stuhlmann weiht gemeinsam mit den Kindern und Unterstützern die Willkommensplattform ein. Quelle: Natalie Preißler

„Hoffentlich können wir hier auch bald ein Corona-Verabschiedungsfest feiern“, schickt Stuhlmann bei seiner Ansprache zur Eröffnung einen Wunsch gen Himmel, dessen Antwort ein plötzlicher Hagelschauer ist. Doch als Pan Panazeh vom Wanderfool-Theater im leuchtend orangefarbenen Kostüm über den Zaun klettert und den Sonnenschirm aufspannt, reißt auch der Himmel über dem Kita-Gelände auf und zeigt sich von seiner hellblauen Seite. Ein Willkommen im schönsten Sinne!

Von Natalie Preißler