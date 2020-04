Ab Sommer: Einlochen am Schlosspark

Wiesenburg

Wer beim Golf nicht zwingend Wert auf einen drei- bis fünf Millimeter genau gepflegten Rasen legt, ist am Bahnhof Wiesenburg in Zukunft an der richtigen Adresse. Dort sollten die Spieler ein Auge auf die ursprüngliche Landschaft haben. Beim Abschlagen und Einlochen geht es direkt an integrierten Biotopen wie Trockenrasen und Lesesteinhaufen mit Blindschleichen und Eidechsen vorbei. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Schlosspark.

Noch werden ein paar Steine aus der Bahn gelesen. Quelle: René Gaffron

„Die anspruchsvollen Bahnen passen sich den Gegebenheiten des Geländes an – nicht andersherum“, erklärt Jan Johannsen. Er und sein Geschäftspartner Robin Weber haben das Neun-Hektar-Areal gepachtet und seit dem vergangenen Jahr wieder begehbar gemacht. Ende der 80er Jahre war darauf ein Braunkohle-Heizwerk für die Wiesenburger Ortsmitte errichtet worden war, das nie in Betrieb gegangen ist.

Das Grün geht gerade auf

Der seinerzeit gebohrte Brunnen scheint versiegt. Ein Teil des Abrissmaterials liegt noch in der Gegend herum und hat die Modellierung des Geländes nicht gerade vereinfacht.

Gleichwohl lassen sich zwischen Baumreihen und Gehölzinseln oder hinter Hügeln und am Wassergraben die Spielflächen sehr gut erahnen. Das ausgesäte Grün geht gerade auf. Im Sommer soll die Sport- und Freizeitstätte in Betrieb genommen werden.

Die Visitenkarte des Platzes Es handelt sich um eine 9-Loch-Naturgolfanlage. Sie befindet sich auf einer knapp neun Hektar großen Fläche am Wiesenburger Bahnhof. Die Bahnen haben eine Gesamtlänge von 1400 Metern. Für den herausfordernden PAR-60-Kurs ist eine Spieldauer von 1,5 bis zwei Stunden einzuplanen. Am Rand gibt es Übungsflächen für Abschläge und zum Einlochen.

Für das Golfspiel begeistert sich Jan Johannson seit einem Schüleraustausch in England. „Man muss Körper und Geist dabei in Einklang bringen. Es fast meditativ“, beschreibt der 54-Jährige, was ihn daran fasziniert. Die Kariere als Profi blieb ihm laut eigener Aussage in der Jugend knapp verwährt. Sein Geld hat er stattdessen als IT-Manager verdient und nur hin und wieder noch den Schläger oder Putter auf meist mehr oder weniger künstlichen Flächen genutzt. „Doch beim Kuraufenthalt auf der Insel Föhr habe ich einen Naturgolfplatz gesehen und wusste, dass dies meine neue geschäftliche Perspektive wird“, berichtet der Bayer, der mit Frau und drei Kindern in Potsdam lebt.

Tankstelle war Blickfang

„Wir haben das Konzept bestimmt 30 Bürgermeistern vorgestellt. Interessant fanden die Idee alle, aber die Umsetzung erwies sich als schwierig“, sagt Johannsen. Der Blick auf die ehemalige Tankstelle an der B 107 hat ihn und seine Mitstreiter letztlich auf Wiesenburg aufmerksam werden lassen. „Dort hätten wir uns die Rezeption vorstellen können“, sagt Robin Weber.

Erinnerung in der Wartehalle: Vor zehn Jahren wurde der Bahnhof am Park Wiesenburg vor dem Verfall gerettet. Quelle: René Gaffron

Doch die alte Zapfstation ist in Privatbesitz und wäre außerdem wohl als Konkurrenz zur Gastronomie im Bahnhof entstanden. Für die Genossenschaft, die immerhin vor zehn Jahren das Gebäude erworben und saniert hat, war der Ausschank allerdings auch keine Goldgrube.

Jetzt pachtet das Naturgolf-Team daher das Erdgeschoss, übernimmt die touristischen Aufgaben und braucht seinerseits keine Bauplanung für ein eigenes Domizil betreiben. Stattdessen wird die Bahnhofshalle noch etwas aufgemöbelt.

400.000 Euro investiert

Auf dem Golfplatz wird nach amtlich genehmigten Grünordnungsplan verfahren. Einiger Wildwuchs wurde ausgelichtet, Kies und Mutterboden aufgefüllt sowie Rasen ausgesät. „Es wird keine Cross-Golf-Anlage, auf der querfeldein im Gelände gespielt wird“, sagt Jan Johannsen. Rund 400.000 Euro investiert das Duo. 20 Prozent der Kosten werden aus dem Leader-Programm der Europäischen Union finanziert.

Kein eigenes Klubshaus: Naturgolfspieler werden an der Rezeption im Wiesenburger Bahnhof empfangen. Robin Weber bei letzten Montagearbeiten. Quelle: René Gaffron

Vom konventionellen Golfsport und seinen oft steifen Etiketten soll sich die Naturgolf-Anlage nicht nur wegen des Spielfeldes unterscheiden. Die Anlage will mit preiswerten Tarifen inklusive Verleih von Material punkten. Auch Einsteigertrainings und Angebote für Gruppen sind angedacht, sagt das Unternehmerduo. Gleichwohl dürfen sich auch die geübten Spieler ein Stelldichein geben. „Das Ambiente wird sie reizen“, ist sich Jan Johannsen gewiss.

Von René Gaffron