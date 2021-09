Wiesenburg/Mark

Kunst bringt Menschen zusammen. Und Kunst bringt auch Künstler untereinander zusammen. So wie bei der Ausstellung „Spuren zwischen Land und Mensch“, die ab dem 3. Oktober in der Kunsthalle Wiesenburg zu sehen ist.

Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von fünf Künstlerinnen unterschiedlicher Herkunft. Sie kommen im Hohen Fläming zusammen und zeigen zeitgenössische Malerei, Fotografie und Installationen.

Viele Künstler ziehen in den Hohen Fläming

Die Gruppe besteht aus den Bad Belziger Künstlerinnen Brigitte Hessler und Helga Holz, der in Treuenbrietzen lebenden Sarah Schultz, Anne Cart, die in der Schweiz und in Indien aufgewachsen ist und mittlerweile in Berlin lebt, sowie Bernadette Arnaud, die ein künstlerisches Domizil in Schlamau hat, in das sie auch regelmäßig zu Veranstaltungen lädt.

„Ich habe beobachtet, dass in der Vergangenheit sehr viele Künstler aus verschiedenen Sparten in den Hohen Fläming gezogen sind“, erzählt Helga Holz, die selbst einst der Großstadt Berlin den Rücken kehrte, um aufs Land zu ziehen.

Helga Holz mit einigen ihrer bisherigen Werke. Quelle: Natalie Preißler

„Die Szene ist klein, man kennt sich“, ergänzt Brigitte Hessler. „Und dennoch muss man immer wieder auf sich aufmerksam machen – gerade als Künstler auf dem Land. Nur gemeinsam ist man stark und wird sichtbar.“

Zu dieser Sichtbarkeit soll nun auch die neue Ausstellung beitragen. „Man hat hier nicht die Anonymität der Stadt und so ein gemeinsames Anliegen schweißt zusammen“, sagt Helga Holz. Nur so könne man den Hohen Fläming als Kunststandort immer wieder ins Gespräch bringen.

Vernissage am 3. Oktober Die Vernissage zur Ausstellung „Spuren zwischen Land und Mensch“ findet am Sonntag, 3. Oktober, statt. Beginn ist um 16 Uhr in der Kunsthalle Wiesenburg. Die Begrüßungsansprache hält Johanna Huthmacher, Projektleiterin GEDOK Brandenburg. Dahinter verbirgt sich die 1926 gegründete „Gemeinschaft Deutscher und Oesterreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen“- Ihr Ziel ist es, Künstlerinnen der verschiedenen Arbeitsgebiete in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und sie bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Interessen zu unterstützen. Die musikalische Begleitung zur Eröffnung übernimmt der indische Klangkünstler Ravi Srinivasan. Die Ausstellung ist samstags und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags und freitags nur nach vorheriger Vereinbarung unter 0176/34492692 (Sarah Schultz).

Die beiden Frauen haben beobachtet, dass sich bei vielen Menschen durch die Corona-Pandemie eine Art Verlustgefühl gezeigt habe – nicht nur bei Akteuren, sondern auch bei deren Publikum. Das sorge aber andererseits dafür, dass die Wertschätzung für Kunst und Kultur zugenommen habe.

Für die nun geplante Ausstellung stellen sich die Künstlerinnen durchaus einigen Herausforderungen und betreten neue Pfade. Während Helga Holz sich sonst vor allem Aquarellen und der Malerei verschrieben hat, zeigt sie diesmal Fotografien unter dem Titel „Die Natur als Künstlerin“.

Details erinnern an Kunstwerke

Dafür hat Holz mit der Kamera Details und Situationen eingefangen, die an Kunstwerke erinnern – eine Spiegelung im See wird so zum Beispiel zu einer Grafik. Die Fotos werden als Installation gezeigt.

Brigitte Hessler hat für die Ausstellung ein Triptychon geschaffen, also drei Einzelbilder, die aber zueinander Bezug nehmen und aufeinander abgestimmt sind. „Ich arbeite ja sonst eher mit kleinen Formaten, aber auch wegen der Größe der Halle habe ich die Herausforderung angenommen, ein größeres Bild zu malen“, sagt die Bad Belzigerin.

Der Ehrgeiz, mal etwas anderes zu zeigen, sei bei allen gleichermaßen da gewesen. „Ziel ist es, eine Übereinstimmung zwischen der gezeigten Kunst und dem Raum zu schaffen – dafür bietet die Wiesenburger Kunsthalle eine Chance“, sagt Brigitte Hessler.

Etwa einmal in der Woche gehen sie und Helga Holz gemeinsam spazieren und holen sich so ihre Inspiration. „Wir haben oftmals denselben Blick“, haben die beiden festgestellt. „Die Natur präsentiert sich je nach Jahreszeit ganz unterschiedlich“, sagt Helga Holz. „So ändert sich auch unser Fokus und wir lernen dazu.“

Bernadette Arnaud ist ebenfalls Teil der Ausstellung „Spuren zwischen Land und Mensch“. Quelle: René Gaffron

Bei der Zusammenarbeit mit den drei anderen Künstlerinnen seien durchaus Unterschiede deutlich geworden – nicht nur bei den Kunstwerken selbst, sondern auch bei der Art zu arbeiten. „Wir sind alle sehr unterschiedlich, aber das macht es auch so spannend“, sagt Brigitte Hessler.

So sei Anne Cart eher experimentell unterwegs und Bernadette Arnaud kombiniere Installation mit Malerei, schaffe vor allem sogenannte Landart – also Werke mit vielen Naturmaterialien.

Ein Achtungszeichen setzen

Mit ihrer Ausstellung wollen die Frauen die Besucher gerne neugierig auf Kunst machen und deren Wahrnehmung schärfen. Sowohl für das Schöne als auch für das Hässliche, wie sie sagen. „Und wir wollen den Blick auf die Umwelt lenken, auch darauf, wie gefährdet sie ist“, sagt Brigitte Hessler. Vielleicht schaffe es die Ausstellung, ein Achtungszeichen zu setzen, lautet der Wunsch.

Von Josephine Mühln