Neue Chefin mit großen Ambitionen für Medewitzer „Knirpsentreff“

Medewitz

Die Visite von Väterchen Frost im Hohen Fläming ist nur von kurzer Dauer. Die Sonne lässt dem Schnee vor der Tür keine Chance. Doch in der Medewitzer Kindertagesstätte „Knirpsentreff“ hält sich der Winter gewiss noch eine Weile. Bilder zeugen davon, es erklingen Lieder den Flockenwirbel zu Ehren. Die Jungen und Mädchen haben eine Miniatur-Eislandschaft gebastelt und einen Iglu aus Laken hergerichtet.

„Die Kinder können spielend zum Konstrukteur ihrer Entwicklung werden“, sagt Manuela Karnbach. Sie leitet seit Jahresbeginn die wohl kleinste Einrichtung dieser Art im Kreis Potsdam-Mittelmark. Neun der 14 Plätze sind dort derzeit belegt. Die 50-Jährige tritt die Nachfolge von Silvia Krüger an, die – unter den Umständen der Covid-19-Pandemie – so feierlich wie möglich in den verdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Erfahrungen in Bad Belzig gesammelt

Nun geht die Werbigerin mit Elan an die Herausforderung. 22 Jahre lang war sie in der Schmerwitzer Tagesstätte tätig. Danach hat die Erzieherin neun Jahre in der mit 245 Plätzen größten Einrichtung, der Tagesstätte „Tausendfüßler“ in Bad Belzig, ihre Erfahrungen gesammelt. Nach der berufsbegleitenden zweijährigen Weiterbildung zur Heilpädagogin ergab sich damit in der Kur- und Kreisstadt aber keine Einsatzmöglichkeit, berichtet Manuela Karnbach.

Manuela Karnbach wechselt von der größten Einrichtung in Bad Belzig in die Mini-Kita nach Medewitz. Derzeit lassen sich die Kinder vom Winter inspirieren. Quelle: René Gaffron

Wohl reizte sie die Ausschreibung des Chefpostens in Medewitz. „Ich fühle mich willkommen und wohl in der familiären Atmosphäre“, sagt sie nach den ersten Gesprächen mit den Eltern. Sie bringen die Kinder aus Medewitz und Medewitzerhütten zu ihr. Dass gerade auch Integration und Inklusion in dem überschaubaren Umfeld gut zu praktizieren sind, wird womöglich noch über den Ort hinaus von Interesse sein.

Harmonisches Erzieher-Duo

.„Mehr als anderswo kommt es auf Harmonie in dem Zweier-Team an“, weiß Manuela Karnbach und freut sich über die kreative pädagogische Zusammenarbeit mit Jutta Schwind. Die 60-Jährige aus Mörz ist bereits seit sieben Jahren im Hause. Das Gebäude gehört seit 2018 dem Heimatverein. Er will in die zweieinhalb Gruppenräume im Erdgeschoss noch renovieren und aufmöbeln lassen, was bereits für das vorige Jahr geplant war. Fördermittel wurden akquiriert, heißt es.

Die Tagesstätte "Knirpsentreff" in Medewitz besteht seit 1953. Quelle: René Gaffron

„Die Tagesstätte im Ort ist neben den Arbeitsplätzen ein Anziehungspunkt für Familien, die zuziehen und für Familien, die bleiben“, weiß Robert Pulz. Deshalb hat er sich sowohl als Lokalpolitiker in der Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark als auch als Vorsitzender des Heimatvereins für den Erhalt des Angebots engagiert, als nur noch sechs Jungen und Mädchen betreut wurden. Für ihn stellt es ein Mehrgenerationenprojekt dar, das Heimatgefühl stiftet. „Zum einen identifizieren sich die Kinder mit dem Dorf und zum anderen können sie durch Großeltern gebracht und/oder abgeholt werden. So haben auch die Senioren einen Anschluss.“

Ideen für Erlebnisgarten

Die nach Einschätzung von Robert Pulz qualitativ hochwertige Besetzung eröffnet nun eine besondere Perspektive. Denn die Pädagogin bringt frischen Wind in den Tagesablauf - und die Sicherheit, dass die Kita weiter besteht. Für alle Jungen und Mädchen kann die Erzieherin bei Bedarf eine Förderung anbieten.

Aktuell nur als Aushang an der Tür: Infos zum Monatsprojekt in der Medewitzer Kita. Quelle: René Gaffron

Nach der Gründung 1953 als sogenannter Erntekindergarten hat die Einrichtung schon manche Zäsur überlebt. Aktuell geht der Blick daher in die Zukunft. Der Heimatverein Medewitz zeigt sich offen für die weitere Gestaltung des großen Gehöfts. Hochbeet, Fühlpfad und Naschgarten kann sich Manuela Karnbach als spannende Erlebnis- und Entdeckungswelt für den Nachwuchs vorstellen. Wenn denn die Sonne noch etwas mehr scheint.

Von René Gaffron