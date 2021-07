Neue Fotoschau „Illusionen“ in Kunsthalle Wiesenburg zu sehen    

Wiesenburg

Illusionen haben Einzug gehalten in der Kunsthalle Wiesenburg. Unter dem Titel zeigen fünf Fotografen und eine Fotografin derzeit ihre Hobby-Arbeiten. Ergänzt werden sie von einem Gedichte der Poetin Anne Kollien.

„Ich wollte schon immer mal etwas mit Fotografie arbeiten für eine Ausstellung“, sagt Chantal Richter, die Initiatorin und Mitgestalterin der Ausstellung „Illusionen“ mit insgesamt 26 Werken. In Bad Belzig leitet sie den Verein „Respekt“. Er setzt sich für Toleranz in allen gesellschaftlichen Gebieten sowie für Völkerverständigung und Bildung ein. Zudem fördert er Kunst und Kultur.

Vielfältig engagiert

Die Mitglieder von Respekt engagieren sich in diesen Bereichen vielfältig. Sie organisieren Workshops, Veranstaltungen und interkulturelle Begegnungsräume oder sind künstlerisch-pädagogisch tätig, so wie jetzt für das Fotografie-Projekt.

Für die Kreativtherapeutin sei es „eine Leidenschaft, das Medium Kunst an die Menschen zu bringen“, erzählt Chantal Richter. Schwerpunkte waren für sie bisher dabei Tanz und Bewegung. „Die Arbeit zur Ausstellung war auch für mich als passionierte Hobby-Fotografin dann eine schöne neue Erfahrung. Vor allem in der Gruppenarbeit mit schönen Prozessen.“

Die Neue Fotoschau „Illusionen“ in der Kunsthalle Wiesenburg zeigt 26 Arbeiten von sechs Fotografen. So auch das Familie-Portrait von Chantal Richter. Quelle: Thomas Wachs

In Bad Belzig und Umgebung fand Richter schnell Gleichgesinnte. Mit dabei sind zudem Ben Schütte, Norbert Scheitza, Georg Zahn, Maik Ruschke und Mathias Täge. Allen ist gemein, dass sie in früheren Lebensphasen persönlich Suchterfahrungen gemacht haben, heute aber ab sind von Alkohol und Drogen. Drei der Hobby-Fotografen im Team leben in der sozialtherapeutischen Einrichtung „Wabe“ im ehemaligen Jagdschloss Medewitzerhütten.

Realität ist nicht objektiv

Alle Ausstellungsmacher beschäftigten sich mehrere Monate lang ab März vorigen Jahres mit dem Thema „Illusionen“. „Sie sowie die Begriffe Fantasie, Traumbild, Täuschung, Einbildung, Halluzination weisen uns darauf hin, dass Realität nicht objektiv ist, sondern subjektiv mit dem Betrachter in Verbindung steht“, heißt es zur Idee der Ausstellung.

Das Thema lade dazu ein, „das Offensichtliche zu hinterfragen, in die Tiefe zu schauen, ungewohnte Perspektiven einzunehmen und vielleicht sogar Neues zu entdecken“. Sobald zu erkennen sei, „dass Scheinbares auch immer etwas Unscheinbares mit sich bringt, können wir unsere festgelegte Realität neu betrachten und unser Leben mit neuen Inspirationen füllen“, erklären die Ausstellungsmacher zu ihrem Ansatz auch zur Selbstreflektion.

Die Neue Fotoschau „Illusionen“ in der Kunsthalle Wiesenburg zeigt 26 Arbeiten von sechs Fotografen. So auch von Chantal Richter und Mathias Täge. Quelle: Thomas Wachs

Ganz einfach setzte dies Mathias Täge um, der im Bad Belziger Infocafé „Der Winkel“ mitwirkt. „Ich habe im Café durch verschiedene Gläser und Kerzenleuchter fotografiert, die ich direkt vor mir fand“, erzählt er zu seinen Arbeiten. So entstanden „Licht und Dunkelheit“, „Gesichter“ sowie „Augen“ und „Totenkopf“.

Viele lokale Motive

Bis auf die Arbeiten von Georg Zahn aus Berlin entstanden die Bilder der Schau fast alle im Hohen Fläming und teilweise bei Potsdam.

Ben Schütte fand seine Motive in der Dämmerung im Wiesenburger Park. Dort nimmt er auf dem Wasser gespiegelten Himmel auf in tiefem Blau und präsentiert die Szenen als „Ein Riss in Raum und Zeit“ schließlich auf dem Kopf stehend mit völlig neuer Wirkung.

Die Neue Fotoschau „Illusionen“ in der Kunsthalle Wiesenburg zeigt 26 Arbeiten von sechs Fotografen. So auch von Norbert Scheitza. Quelle: Thomas Wachs

Nobert Scheitza, der im Projektzeitraum überraschend verstorben ist, fotografiert als einziger im Team noch mit analoger Kamera-Technik. Am Belziger Bach und an einem Potsdamer See entstehen seine meist als Collagen zusammengesetzten Arbeiten wie „Betrunkener Frosch“ oder „Blau“.

„Viele ließen sich für ihre Bildideen einfach treiben und überraschen von dem, was ihnen in der Umgebung vor die Kamera kam“, erzählt Chantal Richter. Nur sie selbst ging im Studio systematisch vor „mit einer klaren Vorstellung, was ich machen will“. Ihr besonderes „Familien-Portrait“ entsteht durch Aufnahmen von sich selbst an einem Spiegel.

Licht gemalt mit Wunderkerzen

Maik Ruschke indes setzt elf Bilder aus einer Lichtmalerei zu einem Werk zusammen. „Flammen der Fantasie“ heißt es. Entstanden ist es im Dunkeln mithilfe von extragroßen, brennenden Wunderkerzen als Zeichenstift – aufgenommen mit 15 Sekunden langer Belichtungszeit. „Maik gehörte zu den drei Neulingen im Team, die vorher noch nie etwas mit Fotografie zu tun hatten“, erzählt die Projekt-Initiatorin.

Alle Bilder der Schau „Illusionen“ kommen aus ohne eine nachträgliche technische Verfremdung. „Es sollte keine Digitalkunst sein, das wäre ein anderes Thema gewesen“, erklärt Chantal Richter. Dankbar ist sie für die Förderung des Ausstellungs-Projektes durch die „Aktion Mensch“ sowie die Mittelbrandenburgische Sparkasse. „Nur so konnten die Druckkosten der Bilder, die Miete der Halle und das Begleitbuch finanziert werden.“

Geöffnet an Wochenenden

Die Fotoschau „Illusionen“ ist noch bis 25. Juli jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr oder per Voranmeldung zu sehen in der Kunsthalle Wiesenburg, Schloßstraße 1h. Das Fotobuch zur ansonsten kostenlosen Ausstellung kann gegen eine Spende erworben werden.

