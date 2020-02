Neue Tradition: Kinderfasching in der Wiesenburger Kunsthalle

Wiesenburg

Verkleidet als Pirat, Einhorn, Fee und Königin zogen mehr als 80 Kinder beim Fasching durch die Wiesenburger Kunsthalle. Das Haus ist voll, die Planerinnen der Veranstaltung Katharina Menz und Kristin Naruhn von der Gemeinde Wiesenburg sowie Susanne Rose sind zufrieden.

Glücksmomente für Planer und Kinder

„Es ist einfach schön, Kinder beim Fasching lachen zu sehen. Das beflügelt einen und liefert tolle Momente“, sagt die 30-jährige Gastronomin aus Wiesenburg. Die drei Frauen überlegten vorab, was den Kindern gefallen könnte.

So übernahm die Schlossschänke „Zur Remise“ die Versorgung für Familien am Nachmittag und für Erwachsene beim Fasching am Abend. Susanne Rose nutzte ihre Kontakte und holte sowohl den Karnevalsverein Bad Belzig als auch den Brücker Karnevals Club (BKC) für kleine Einlagen in die Kunsthalle.

Polonaise durch die Kunsthalle

Den Anfang machte die Kindertanzgruppe der Gemeinde Wiesenburg/Mark unter Leitung von Grit Pfeiffer. Diese zeigte nicht nur ihr Können, sondern animierte die Kinder anschließend zum Tanzen.

Durch das Programm führte der als „Hörnchen Benny“ verkleidete Benjamin Schulz. Der 19-Jährige absolviert gerade seine Ausbildung zum Restaurantfachmann in der Schlossschänke und führte die Polonaise an. Sein Tanz ging quer durch die Kunsthalle, Eltern mussten ihren Sprösslingen mehrfach Platz machen.

Dann warteten die Zuschauer auf Darbietungen der beiden Karnevalsvereine. Deren Tänzerinnen waren zwischen acht und zehn Jahre alt und legten fast schon professionelle Auftritte an den Tag. Kinder und Eltern saßen auf dem Boden der Kunsthalle und spendeten Applaus.

Drachenkostüm holt Platz 1

Schließlich wählten Kristin und Lea Naruhn, Benjamin Schulz alias Hörnchen Benny und Mitarbeiterin Laura Schinkel die schönsten Kostüme. Dabei holte sich das Drachengewand des kleinen Elmar Wagner den ersten Platz. Ein Kaugummiautomatenkostüm holte den zweiten Rang, der dritte Platz ging hingegen an die als Biene Willi verkleidete Marie Bruck.

Kinderfasching auch im nächsten Jahr

Besonders beliebt waren Verkleidungen der Charaktere Elsa und des Schneemanns Olaf aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“. Die Kinder tobten sich aus und einige Eltern hofften, dass sie später entspannt zur Abendveranstaltung gehen können.

Die Veranstaltung in der Wiesenburger Kunsthalle war der zweite Kinderfasching in Wiesenburg. Die Premiere fand ein Jahr zuvor in der Schlossschänke statt. „Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Kinderfasching geben, und vermutlich nochmal in der Kunsthalle“, sagt Susanne Rose der MAZ und lächelt.

Von Eva Loth