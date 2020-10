Neuer Anlauf für Einführung der  Zweitwohnungssteuer in Wiesenburg

Wiesenburg

Mehr als 400 Personen haben ihre Nebenwohnung in der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Sie erhalten demnächst amtliche Post. Denn nunmehr soll doch eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden. In der Parlamentssitzung am Dienstagabend steht die Beschlussfassung auf der umfangreichen Tagesordnung.

Voraussichtlich schon zum neuen Jahr wird die Satzung in Kraft treten. Das hat die Verwaltungsspitze auf MAZ-Nachfrage bestätigt. Im Hauptausschuss sei, im Gegensatz zu früheren Anläufen, kein Gegenwind verspürt worden. Denn die Abgeordneten hoffen, dass bestehende Kosten auf mehr Schultern verteilt werden.

Anzeige

Juristische Auseinandersetzungen absehbar

„Mit dem Vorhaben werden wir keinen Blumenstrauß gewinnen“, weiß Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke). Vielmehr ahnt der Rathauschef, dass ihm womöglich sogar Klagen ins Haus stehen. Seiner Prognose nach werden Betroffene vom Gericht prüfen lassen, ob sie zur Zahlung verpflichtet sind und ob die Steuer richtig berechnet wird.

„Doch verpflichtet uns die Kommunalaufsicht des Kreises Potsdam-Mittelmark formell, weitere Einnahmequellen zu erschließen“, so die Begründung für den jetzigen Vorstoß. Deshalb wurden zuletzt schon Mieten für kommunale Wohnungen erhöht und Gebühren, beispielsweise für Bestattungen, erhöht.

Kämmerin Kornelia Feldmann fandet nach neuen Einnahmequellen. Quelle: René Gaffron

Die Dienstleistungen der Verwaltung, des Bauhofes und die Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr kommt letztlich nicht nur den 4300 Einwohnern zu Gute, die in einem der 14 Ortsteile ihren Hauptwohnsitz gewählt haben, lautet die Argumentation. Doch nur für sie erhält die Gemeinde Wiesenburg/Mark anteilig Geld aus der Einkommenssteuer. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes Brandenburg wird pro Kopf gemäß dieser (Haupt-) Einwohnerzahl überwiesen, wie Kornelia Feldmann bestätigt. „Sie reicht aber noch nicht einmal aus, um die Kreisumlage zu bezahlen“, so die Kämmerin.

Viele Ausnahmen möglich

Steuerpflichtig wird demnach in Zukunft, wer eine Zweitwohnung mit mindestens 23 Quadratmeter Wohnfläche plus Fenster inne hat, wobei das Quartier dank Anschluss an Energie- und Wasserversorgung dazu taugt, längere Zeit bewohnt zu werden. Eine ganze Reihe von Ausnahmen bestätigt die Regel.

Demnach werden nicht alle der zahlreichen Gartenlauben veranlagt. Aber auch die Wohnungen von Auszubildenden und Studenten, die bei ihren Eltern in der Gemeinde Wiesenburg/Mark gemeldet sind, sind befreit.

„Schon allein die Verhältnisse zu klären, bedeutet großen Aufwand“, sagt Jens-Uwe Werner. Wie der Chef der Ordnungsbehörde erklärt, muss ferner mit eine Dunkelziffer gerechnet werden. Nicht alle Eigentümer- und Nutzerwechsel von Häusern und Höfen gehen demnach mit den eigentlich obligatorischen Neuanmeldungen in der Behörde einher. So wird die Einführung der Zweitwohnungssteuer der Anlass sein, von Siedlung zu Siedlung den Bestand aufzunehmen – gleichwohl die Bürger laut Satzung in der Anzeigepflicht sind.

Orientierungswert noch zu ermitteln

Für gewöhnlich wird eine Zweitwohnungssteuer mit zehn Prozent der vor Ort üblichen Jahresnettokaltmiete veranschlagt. Der Wert muss für Wiesenburg und Umgebung noch exakt ermittelt werden. Bei jährlich 60 bis 85 Euro je Quadratmeter wären laut Kornelia Feldmann zusätzliche Einnahmen unter dem Strich von bestenfalls 10.000 Euro absehbar. Das wäre fast nicht der Rede wert. Doch das Kalkül ist anders: Ändern Bürger angesichts der drohenden Steuer ihren Neben- in einen Hauptwohnsitz, erhält die Gemeinde Wiesenburg/Mark mehr Zuweisungen vom Land Brandenburg.

Thilo Gramenz aus Schlamau lehnt die Erhöhung von Grundsteuern ab Quelle: René Gaffron

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser Diskussion votieren die Gemeindevertreter gegen die Anpassung der Hebesätze für Grundsteuern A und B im Etatentwurf für 2021. „Eine Anpassung jetzt in der Corona-Krise wäre nicht vermittelbar“, schätzt Robert Pulz ein. „Ohnehin ist es besser, wenn sie nicht nur schlicht dem Etatausgleich dient, sondern konkret mit einem Projekt darstellbar ist“, findet Thilo Gramenz ( CDU).)

Von René Gaffron