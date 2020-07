Wiesenburg

Der Kulturtreff „Alte Schule“ und die Nachbarschaft rücken –nicht nur symbolisch –näher zusammen. Das dokumentiert sich in der jüngst neu bestimmten Vereinsspitze. Sie wird jetzt von Iris Seraphin Bergner bekleidet. Michel Sadzik ist ihr Stellvertreter.

Anlass zur Neuwahl gibt die Tatsache, dass die bisherige (Verwaltungs-)Chefin Kerstin Nerenz und deren „Vize“ Alma Fichtner demnächst umziehen werden. Nun wurde mit Iris Seraphin Bergner eine Protagonistin der ersten Stunde überzeugt, die Verantwortung wieder zu übernehmen. Maßgeblich ihrer Idee folgend hatte die Gemeinde Wiesenburg/Mark 2014/15 den Backsteinbau für rund 350.000 Euro sanieren lassen. Ohnehin betreibt die 62-Jährige ihr Atelier seither in dem Gebäude gleich neben der Marienkirche.

Kreative nehmen Quartier gern an

Daneben gibt es noch Galerie und Konferenzraum mit Teeküche sowie Büro im Erdgeschoss sowie eine vermietete Wohnung bzw. drei Fremdenzimmer. Deren zehn Betten werden vorrangig für Kreativ-Touristen offeriert. So waren jetzt Teilnehmer des Fläming-Farben-Festes am Wochenende in Bad Belzig dort untergebracht und demnächst nehmen die Teilnehmer einer Schreibwerkstatt das Quartier für sich ein, heißt es.

Selbst veranstaltet der aktuell 16 Mitglieder zählende Freundeskreis weitere Workshops im Rahmen des Kunstsommers „Hoher Fläming“. „Das positive Echo auf das Upcycling-Seminar hat mich beseelt und neu motiviert“, bestätigt die Gastgeberin. Immerhin fallen die Märkte, auf denen sie sonst ihre Erzeugnisse verkauft, gerade den Absagen wegen der Covid-19-Pandemie zum Opfer.

Unterstützung vom Rentnertreff

Die rüstigen Rentner vom Treff an der Grünen Bank gegenüber haben ihre Unterstützung für die Aktivitäten vor Ort zugesagt. „Bei der Pflege des Anwesens oder gastronomischen Ausstattung von Veranstaltungen können wir uns gut einbringen“, sagt Michel Sadzik. Der Franzose wohnt vis á vis und freut sich auf die zusätzlichen Aufgaben.

Nicht zuletzt denkt der 75-Jährige daran, das Angebotsspektrum zu erweitern. „Altersgerechte Gymnastik könnte wahlweise draußen oder im Saal offeriert werden“, sagt der Pensionär, der als Sportlehrer einst in Diensten der Berliner Polizei war.

