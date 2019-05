Wiesenburg Reetz - „Stolze Lady“ wird offiziell begrüßt Drei Jahre lang gab es eine Lücke im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Reetz. Nun ist der Ersatzwagen für den ausgemusterten W 50 da. Er wird „stolze Lady“ genannt und nun präsentiert.

Noch in guter Erinnerung: der W 50 der Freiwilligen Feuerwhr Reetz. Am Wochenende wird der Ersatz in Dienst gestellt. Quelle: eva loth