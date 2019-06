Wiesenburg

Die Bretter, die eigentlich die Welt bedeuten, sind das originale wieder aufgearbeitete Parkett. Der ehemalige Pferdestall des Wiesenburger Gutshofes wurde bis in die 90er-Jahre für den Schul- und Vereinssport genutzt. Nun konnte die renovierte Kunsthalle am Goetheplatz, in der ab nächster Woche noch das Familienzentrum sein Domizil bezieht, eingeweiht werden.

Eigens dafür hatte die Gemeinde Wiesenburg/Mark auf ihren Neujahrsempfang im Januar verzichtet. Die Kulisse wurde allemal als würdig empfunden. Das sanierte Gebäude mit der zufällig entdeckten und nun verfugten statt verputzten Ziegelwand am Giebel hat die etwa 150 Besucher der Premiere beeindruckt. Entsprechend groß war der Applaus, als die Planer und Bauleute auf die Bühne gerufen wurden, die das Werk vollbracht haben. Knapp eine Million Euro –hauptsächlich aus dem Leader-Programm der Europäischen Union –hat die Kommune dafür ausgegeben.

Gäste aus Lwowek begrüßt

Das neue Schmuckstück der Gemeinde Wiesenburg/Mark fand nicht zuletzt Gefallen bei Maciej Piechowiak und Krzysztof Pacholak, die aus der polnischen Partnergemeinde Lwowek angereist waren. Das Haus ist modern ausgestattet und barrierefrei zugänglich. Das sieht Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) als Richtung weisend für die Zukunft an.

Das Quartett „Donna Liedchen“ sorgte für musikalische Abwechslung bei der Premierenveranstaltung in der Kusthalle. Quelle: René Gaffron

„We are on wire“ (Wir sind auf Draht), formulierte er das Motto für seinen Rück- und Ausblick. Durchaus nochmal Bezug nehmend auf das schmerzliche Aus der Drahtzieherei als Traditionsbetrieb, aber auch mit Verweis auf die Rolle als innovativer Vorreiter für digitale Wohn- und Arbeitsprojekte im Land Brandenburg.

Abgeordnete verabschiedet

Das wird trotzdem des öfteren zum Drahtseilakt werden“, blieb der Verwaltungschef im Bilde. Gleichwohl schwor er die Gäste auf Unterstützung des Kurses ein. Allen voran die neu gewählte Gemeindevertretung, die sich in der nächsten Woche konstituieren wird und immerhin vom Sparkurs der Vorgänger profitieren soll. Derweil sind die bisherigen Mitglieder, einschließlich Ortsbeiräte, verabschiedet worden. Einen Hefter mit den 258 Beschlüssen der vergangenen Wahlperiode bekamen sie als Andenken überreicht.

Die guten Seelen der Dörfer Die geehrten Dorfkümmerer: Grubo – Martin Schiering; Jeserig/ Fläming – Ernst Neuendorf, Manfred Albrecht; Jeserigerhütten – Käthe Strauch, Dietrich Schildknecht; Neuehütten – Erika Fischer, Bärbel Wolter; Reetz – Mario Binte, Rainer Friedrich; Klepzig – Volkmar Kittner; Lehnsdorf – Gudrun Lorenz, Gudrun Meltendorf; Reppinichen – Gisela Schindelhauer; Wiesenburg – Wolfgang Eilert, Norbert Hesse, Grit Pfeiffer, Anke Eilert

Darüber hinaus waren die Ortsvorsteher diesmal gebeten worden, Ehrenamtliche ins Rampenlicht zu rücken. Dabei wurden allerorten sogenannte Dorfkümmerer mit Sachgeschenken gewürdigt. „Selbst wenn sie mit unbequemer Kritik nicht hinter dem Berg halten, wie etwa Manfred Albrecht aus Jeserig/ Fläming, so ist doch immer auf sie Verlass“, unterstrich Marco Beckendorf.

Von René Gaffron