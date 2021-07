Noch ist die Schlamauer Straße in Wiesenburg eine Baugrube

Wiesenburg

Die Schlamauer Straße in Wiesenburg ist die längste Zeit eine Buckelpiste gewesen. Allerdings erscheint sie nun auch nicht mehr 15 bis 20 Meter breit. Statt dessen entsteht eine vier bis fünf Meter breite Betonpflasterstraße. Noch allerdings sind die Zufahrten für die Allgemeinheit gesperrt.

Der nördliche Abschnitt des Straßenausbaus ist schon fast geschafft. Quelle: René Gaffron

Gemeint ist der 330 Meter lange Abschnitt zwischen Ortseingang am Wasserturm und der Einmündung in die Hagelberger Straße. Dort werden die Fahrbahn, der Gehweg und die Beleuchtung komplett ausgestattet. Außerdem wird das vor zehn Jahren anlässliche des Entente Florale Wettbewerbs angelegte Steingartenbeet neu eingefasst.

Elektrokabel wird verlegt

Die Zerbster Straßen- und Tiefbau-GmbH (Zetieba) ist mit dem Auftrag befasst. „Bisher geht es nach Plan vorwärts“, bestätigt Vorarbeiter Volker Metzker. Zumindest für diese Zwecke gibt es keine Materialengpässe. Bis zum Herbst wird wohl alles fertig sein. Buchstäblich am Rande verlegt die Firma Elektro Beelitz aus Bad Belzig auch noch ein Mittelspanungskabel.

Die Anlieger der Schlamauer Straße in Wiesenburg sind froh. Sie müssen fast nichts bezahlen für die neue Piste. Quelle: René Gaffron

Solange müssen sich Passanten und Anlieger auf einige Einschränkungen einrichten. Ihr Langmut scheint gewiss. Denn die 30 Grundstückseigentümer werden nach der veränderten Gesetzeslage von 2019 nicht mehr zur Kasse gebeten. Lediglich Mehrkosten bei der Herrichtung der Zufahrten werden in Rechnung gestellt. Das ist eine Premiere in Wiesenburg, wo allerdings seit Jahren kein Straßenausbau mehr stattgefunden hat.

Am Friedhof blieben Granitsteine liegen

Etwa 650.000 Euro sind laut Bauverwaltung veranschlagt. 25 Prozent davon stemmt die Kommune aus der eigenen Kasse. Während im nördlichen Teil eine Straßenbauförderung akquiriert werden konnte, kommt im südlichen Teil für die Gehwegerneuerung ein Fonds zum Zuge, zur Erschließung von Gewerbe (Tierarztpraxis) und Infrastruktur (Friedhof). Dort bleibt also das Granitpflaster auf der Fahrbahn erhalten.

Am Friedhof ist die Schlamauer Straße in Wiesenburg noch eine Baugrube. Quelle: René Gaffron

Die Bewährungsprobe kommt an den Tagen mit Starkregen, wenn auch das Wasser aus dem mit eingebundenen Schmerwitzer Weg zuströmt. Auf teuren Kanalbau wurde verzichtet. Vielmehr sind Mulden in den später begrünten Seitenbereichen vorgesehen, die das Wasser aufnehmen sollen. „Bisher rauscht es meist durch bis ins Unterdorf“, so die Einheimischen. Sie sind gespannt, ob es künftig gebremst werden kann.

