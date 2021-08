Wiesenburg

In der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ sollen die Jungen und Mädchen künftig nicht mehr gleich 7 Uhr vom Bus in die Klassenräume stürmen. Sondern die Jungen und Mädchen, aber auch Lehrer bekommen die erste halbe Stunde für die Ankunft und zum gemeinsamen Start in den Tag.

„Gerade die Erfahrung aus der jüngeren Vergangenheit zeigt, dass die sozialen Kontakte sehr wichtig sind“, sagt Susan Lodge. „Also räumen wir gerade nach den Sommerferien den Kindern die Möglichkeit ein, sich erst einmal auszutauschen. Solange es warm und hell ist, natürlich draußen an der frischen Luft“, erklärt die neue Leiterin der Bildungseinrichtung.

Lehrerin war Traumberuf

Sie tritt die Nachfolge von Ilona Zehnsdorf an, die im Juli in den Ruhestand verabschiedet worden war. Immerhin hat Susan Lodge einige Erfahrungen als deren Stellvertreterin gesammelt. Die 54-Jährige stammt aus Fredersdorf und hat ihren Traumberuf studiert. Mit der Rückkehr in den Hohen Fläming bot sich die Möglichkeit, sich darin voll zu entfalten.

Direktorin Susan Lodge links) und Stellvertreterin Annemarie Zipfel planen den Lehrereinsatz in der Wiesenburg Grundschule. Quelle: René Gaffron

Susan Lodge unterrichtet Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Musik, hat außerdem Sonderpädagogik studiert. Ihrer nunmehr vierten Klasse wird sie als Klassenlehrerin treu bleiben und vertraut auf die Unterstützung von Annemarie Zipfel. Die neue Kollegin pendelt aus Werder/Havel und zeichnet im Fall der Abwesenheit der Direktorin verantwortlich.

Kollegium überschaubar groß

„Die Schule ist von der Größe her überschaubar und hat den Ruf eines besonderen kollegialen Zusammenhalts“, begründet die 36-Jährige ihre Wahl. Gleichwohl wünscht sich die neue Leitung für die 15 Lehrer und 170 Schüler, dass das Schuljahr erst einmal solange wie möglich normal und planmäßig verläuft.

Soll heißen: Lesen, Schreiben und Rechnen lehren ist die eine Aufgabe. Darüber hinaus sollen die Pädagogen in einer Lernstandsanalyse sowohl individuell wie allgemein einzuschätzen, ob und wie es nach den Lernausfällen wegen der Covid-19-Pandemie mehr Unterrichts- und Förderbedarf gibt.

Prävention mit Tests und Masken

„Auf der Grundlage sollten wahlweise durch Stunden-Aufstockungen oder den Einsatz von Honorarkräfte wie Studenten oder FSJ-ler die Lücken geschlossen werden“, erklärt Susan Lodge. Wahrscheinlich ist, wenn nötig, die erste Option. Daneben muss weiter auf Prävention gesetzt werden: Tests alle zwei Tage und Tragen von Mund-Nasen-Schutz sind aktuell vorgeschrieben und sollen zunächst helfen, solange wie möglich Präsenzunterricht zu gewährleisten.

Tobias Rudolph und Christian Deibner (r.) vom Bauhof bringen noch neues Inventar in den Hortpavillon. Quelle: René Gaffron

Immerhin herrscht relative Ruhe: Während die Renovierung des Speisesaals nebenan noch aussteht, sind die Bauarbeiten am Schulgebäude und im Hortpavillon abgeschlossen. Dessen ungeachtet hatte der Bauhof noch einige Instandsetzungen zu erledigen und neues Inventar zu montieren.

Lüfter nicht nötig

Lüfter müssen laut amtlicher Überprüfung aber nicht beschafft und eingebaut werden, weil es genügend Türen und Fenster gibt. Indes soll das Umfeld unter der Berücksichtigung der Kinderwünsche weiterentwickelt werden

Ferner besteht die große Hoffnung, dass Wandertage, Schul- und Sportfeste planmäßig über die Bühne gehen können. Die Drittklässler starten deshalb gleich mit dem Schwimmlager im Freibad Görzke.

Einschulung in der Kunsthalle

Eine Premiere wird die Einschulungsfeier nicht nur für Susan Lodge. Denn zu dem Zeremoniell werden die insgesamt 39 Abc-Schützen mit ihren Familien in die Kunsthalle im Ortszentrum eingeladen. Dann erst entdecken die Lernanfänger ihren Klassenraum, während Verwandte und Bekannte dann Gäste des Schulfördervereins auf dem Hof sein werden.

Von Montag an soll dort wieder ein möglichst gewöhnlicher Schulalltag herrschen – sanfte Startphase inklusive.

Von René Gaffron