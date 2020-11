Wiesenburg

Wer künftig seinen Geburtstag im Dorfgemeinschaftshaus feiern oder es für einen anderen privaten Zweck nutzen will, muss in Zukunft fast überall in der Gemeinde Wiesenburg/Mark tiefer ins Portmonee greifen. Denn die Preise sollen zum neuen Jahr angehoben werden. Die Gemeindevertreter werden am Dienstagabend in der Kunsthalle darüber beschließen.

„Die Anregung kommt von den Ortsvorstehern“, erklärt Bürgermeister Marco Beckendorf ( Die Linke). Zum einen müsste den allgemeinen Kostensteigerungen Rechnung getragen werden. Zum anderen wurden mancherorts sogar Modernisierungen vorgenommen. Beispielsweise wurde in Benken eine neue Küchenzeile installiert. Folgerichtig werden künftig 45 Euro statt bisher 38 Euro pro Tag kassiert. Das Entgelt für die gewerbliche Nutzung steigt sogar von 76 Euro auf 90 Euro pro Tag.

Keine wirkliche Kalkulation

In Schlamau und Schmerwitz verdoppeln sich nach der Renovierung die Gebühren für die private Nutzung von 15 Euro auf 30 Euro. Sonst steigen die Preise meist um fünf bis zehn Euro, in Grubo, Jeserig/ Fläming und Reppinichen nur um zwei Euro. Wegen des weiterhin unveränderten Standards bleibt der Satz von 45 Euro für das Mehrzweckgebäude am Sportplatz Reetz stabil. Es stellt die Ausnahme dar.

„Es gibt keine Kalkulation im eigentlichen Sinne, sondern die Wertermittlung ist nach Augenmaß erfolgt“, sagt Marco Beckendorf. Denn letztlich sind die Gebäude nicht nur in Größe und Ausstattung unterschiedlich. In Lehnsdorf beispielsweise steigen zwar die Kosten für die Vereinsraumnutzung, der mit Holz und Kohle zu heizende Saal schlägt dagegen konstant mit 50 Euro zu Buche. „So wird die Preistabelle für die Abgeordneten schwer nachvollziehbar“, beklagt Daniela Rabinowitsch ( Die Linke) prompt.

Quergebäude mit Reinigungspauschale

In Wiesenburg bleiben der Speiseraum neben der Grundschule „Am Schlosspark“ (75 Euro) und die Kunsthalle (250 Euro) so teuer wie zuvor. Dafür steigt die Tagesmiete für das Quergebäude von 50 auf 70 Euro. Der Preis enthält nunmehr eine Reinigungspauschale. Sie ist laut Bürgermeister trotz der eigentlich geregelten besenreinen Rückgabe des Kulturraumes nötig und wird letztlich auch vom Rathaus schon mitorganisiert. Zumindest darum braucht sich Ortsvorsteher Norbert Hesse nicht kümmern.

Der Wiesenburger Ortsvorsteher Norbert Hesse (Die Linke) vor dem Quergebäude. Quelle: René Gaffron

Indes haben die anderen Dorfchefs ein Interesse, dass die Treffpunkte häufig und sachgemäß genutzt werden. Denn die Hälfte der Einnahmen wird ihnen auf das Ortsteilbudget überwiesen.

Unverändert 20 Euro müssen bezahlt werden, wenn die Jugendtreffs in Wiesenburg, Reetz, Medewitzerhütten, Lehnsdorf, Grubo oder Jeserig/ Fläming als Veranstaltungsort reserviert werden.

Von René Gaffron