Wiesenburg

Barbara Klembt hat den Verdienstorden des Landes Brandenburg erhalten. Er wurde ihr am Montagnachmittag bei einem Empfang in der Staatskanzlei Potsdam von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) überreicht.

Es ist die höchste Auszeichnung, die in der Mark vergeben wird. 16 Bürger wurden in diesem Jahr damit bedacht. 14 waren davon beim Festakt anwesend. Der Olympiasieger im Kanu-Rennsport, Sebastian Brendel, Filmregisseur Matti Geschonek und der sozial engagierte Bäckermeister Karl-Dietmar Plenz aus der Gemeinde Oberkrämer ( Oberhavel) gehörten zu der Runde der Geehrten.

Einladung kam überraschend

„Ich war von der Einladung einigermaßen überrascht“, erzählt Barbara Klembt. Vergeblich habe sie laut eigenem Bekunden versucht zu recherchieren, wer sie für die Würdigung vorgeschlagen hat. Die Staatskanzlei wollte sich dazu auf MAZ-Nachfrage ebenfalls nicht näher einlassen.

Indes freute sich die langjährige Bürgermeisterin der Gemeinde Wiesenburg/Mark, dass nicht nur ihr Nachfolger Marco Beckendorf (die Linke) sowie Kämmerin Kornelia Feldmann und Eveline Vogel vom Landratsamt Bad Belzig als vertraute Mitstreiter dem Zeremoniell beiwohnen konnten. Vielmehr wurde sie zu dem Anlass von ihren teilweise eigens weit angereisten Kindern Anja, Thilo und Kai in die Landeshauptstadt begleitet.

Regierungschef würdigt Lebenswerk

„Der Leitgedanke für die Auszeichnung besteht in der Wertschätzung für eine Lebensleistung, für eine am Gemeinwohl ausgerichtete Haltung und eine Leidenschaft, die andere mitreißt und inspiriert“, hatte Regierungschef Dietmar Woidke betont. „Wer diesen Orden erhält, hat Hervorragendes geleistet und dabei das große Ganze, die Gemeinschaft im Blick gehabt.“ Vor dem Hintergrund des nahenden Jubiläums 30 Jahre Mauerfall seien diesmal nicht zuletzt Aktivisten der ersten Stunden des Aufbaus in Ostdeutschland ausgewählt worden.

Immer mit Ideenreichtum dabei: Barbara Klembt bei der Eröffnung des Wiesenburger Familienzentrums im Juni. Quelle: René Gaffron

Barbara Klembt ist gelernte Handelskauffrau. Von 1989 bis 2015 stand sie dem Wiesenburger Rathaus vor. Als Modellort mit exklusiver Städtebauförderung hat Wiesenburg 2010 beim Bundeswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ als erste märkische Kommune eine Goldmedaille errungen. Darüber hinaus hat sich die heute 68-Jährige stets über die obligatorischen Pflichten hinaus engagiert. Allen voran sind ihr Engagement als Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes sowie als Kuratoriumschefin beim Naturpark „Hoher Fläming“ erwähnt worden.

Bisher drei Ordenträger Der Verdienstorden des Landes Brandenburg wird seit 2005 verliehen. Vorschlagsberechtigt sind die Landesregierung und der Parlamentschef. Ein jeder kann aber dazu Anregungen geben. Die Zahl der Träger aus dem Hohen Fläming lässt sich noch den Fingern einer Hand abzählen. Es sind die in Treuenbrietzen geborene Box-Legende Henry Maske, der langjährige Bürgermeister von Raben, Friedwart Neue, sowie der bereits verstorbene langjährige Ausländerbeauftragte des Kreis Potsdam-Mittelmark, Kees Berkower aus Schmerwitz

Aktiv wirkt bis heute beim Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark, im Förderverein der Grundschule „Am Schlosspark“ sowie als Vorsitzende des lokalen Tourismusvereins mit. Daneben setzt sich die (Un-)Ruheständlerin in der Initiative „Neuland Hoher Fläming“ für Rückkehrer und Zugezogene ein. In der Regel alles ohne Entgelt oder gegen eine geringe Aufwandsentschädigung.

Auszeichnung ohne Prämie

Auch mit der jetzt erfolgten Auszeichnung ist keine Prämie verbunden“, wie Regierungssprecher Florian Engels auf MAZ-Nachfrage bestätigt hat.

Barbara Klembt freute sich nach eigenem Bekunden über die ihrer Einschätzung nach sehr ansprechend gestaltete Veranstaltung und das Wiedersehen mit einigen Bekannten. Der Abend sollte dann aber bei einem Grillfest mit der Familie ausklingen.

Von René Gaffron