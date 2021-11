Wiesenburg

Die Sitzungen der Ortsbeiräte sollen bis Ende des Monats in den Dorfgemeinschaftshäusern über die Bühne gehen. Das ist zumindest der Plan von Marco Beckendorf (die Linke). Der Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark will mit den Lokalpolitikern zumindest den Entwurf des Haushaltsplanes für das nächste Jahr erörtern.

„Nach den aktuellen Kriterien dürfen Veranstaltungen, die nicht der Unterhaltung dienen, mit bis zu 100 Teilnehmern stattfinden“, sagt der Rathauschef. Insofern kommen die Gremien der Gemeindevertretung weiter in der Kunsthalle am Goetheplatz zusammen – gemäß Hygienekonzept mit dem gebührenden Abstand und nötigenfalls mit Maske.

Rathauschef hofft auf Umsicht

Die Ortsbeiräte aber demonstrieren Bürgernähe. In der Regel ist die Resonanz auch nicht so groß, dass die Dorfgemeinschaftshäuser an Kapazitätsgrenzen stoßen. Ausnahmen sind Jeserig/Fläming und Reetz, wo immer sehr großes Interesse zu verzeichnen ist. „Da können wir dann nur begrenzt Einlass bieten“, sagt Marco Beckendorf und zeigt sich zuversichtlich, dass sich die Bürger darauf einstellen werden.

Während des Lockdowns vor Jahresfrist waren einige Ortsbeiräte in größere Dorfgemeinschaftshäuser von Nachbarorten umgezogen. Doch mit dem Ergebnis, dass sie dann fast unter sich geblieben sind. Zusätzliche Wege – noch dazu im Winter – sollen also vermieden werden. Ausdrücklich ist Präsenz gewünscht, eine digitale Sitzung war nicht Gegenstand der Diskussion gewesen.

Weihnachtsaktivitäten in Vorbereitung

Die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser für Geburtstags- und Weihnachtsfeiern ist zumindest nicht ausgeschlossen, liegt in der Verantwortung des Veranstalters und muss mit der Verwaltung abgestimmt sein.

Reetzer Adventsmarkt: Am 28. November soll wieder gesungen werden. Quelle: eva loth

Was die Pläne für Weihnachtsmärkte draußen betrifft – am 28. November im Reetzer Zentrum, am 5. Dezember am Seeufer in Jeserig/Fläming – ist zumindest nicht zu erwarten. dass vierstellige Besucherzahlen erreicht werden.

Von René Gaffron