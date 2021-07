Wiesenburg/Bad Belzig

Endlich wieder Disco, so richtig! Darauf freut sich das Wiesenburger DJ-Urgestein Jürgen Dittberner. Die Plakate sind gedruckt, Location gebucht und auch die Technik vorbereitet. Das Nach-Corona-Comeback soll laut, lecker und lebensbejahend werden: So wie es Dittberner seit nunmehr 49 Jahren zelebriert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Hauptsache im Stoff bleiben“, ist ein Credo des 69-jährigen DJs aus Wiesenburg. Gerade erst bespielte er die Party der Abiturienten und ließ sie, „ohne Angst vor neuer Musik“ richtig „ausflippen“. Schon am 31. Juli sollen Tanzwütige dann auf der Burg Eisenhardt auf ihre Kosten kommen. Es lockt ein Discoabend unter freiem Himmel. Mit zünftiger Verpflegung. Auch anderen Kollegen zuckt es in den Fingern, endlich wieder los zu legen.

„Das Volk fiebert nach Tanz und Unterhaltung“, spürte Dittberner bei einigen Privatfeiern, die er in diesem Jahr schon begleiten durfte. Er selbst natürlich auch. Sonst jedes Wochenende auf Achse, musste erst einmal ein adäquater, aber nicht weniger musikalischer Ersatz gefunden werden. „Ich habe mir ein Tonbandgerät gekauft und die alten Bänder rausgeholt“, schwärmt der Wiesenburger.

DJ Jürgen Dittberner aus Wiesenburger bei einer Veranstaltung im Café am Markt in Bad Belzig den 90er-Jahren. Quelle: privat

Akustisch ein absoluter Höhepunkt, haben doch die Aufnahmen nichts von ihrer Qualität verloren. Darauf zu hören, Musik der 70er und 80er-Jahre, wozu die Gäste gern im einstigen Jugendclub auf der Burg abgezappelt haben. Dort, wo für Dittberner die Geschichte an den Plattentellern begann. „Darunter auch Tonaufnahmen, die ich als normaler DDR-Bürger aus dem Westen zugespielt bekam“, erinnert er sich.

So ganz ohne Technik ging es während der langen Kultur-Durststrecke nicht. So wurde das Equipment auch mal kurzerhand im Garten aufgebaut, meint Lebensgefährtin Barbara. Die Beschallung war wohl sehr wohlklingend. „Leider ließen sich die Nacktschnecken dadurch nicht vertreiben“, sagt Dittberner. Auch die Lichtanlage wurde neu programmiert, für einen reibungslosen Start ins neue, altbekannte DJ-Leben.

Nostalgie in der Corona-Pandemie: Für die alten Langspielbänder von DJ Jürgen Dittberner aus Wiesenburg musste ein neues Tonbandgerät her. Quelle: privat

Angst davor, dass Handgriffe nicht mehr sitzen könnten hat Dittberner nicht, wenn am 31. Juli die Tanzfläche auf der Terrasse der Burg Eisenhardt eröffnet wird. Und auch für den musikalischen Start in die Burgfestwoche hat sich das DJ-Urgestein schon angemeldet. Die Veranstaltung auf der Burg ist quasi ein „Heimspiel“, so der 69-Jährige. Hier begann seine Leidenschaft für musikalische Unterhaltung und hier soll auch 2022 sein 50. Jahr als DJ und sein 70. Geburtstag gefeiert werden.

Das gute Alte und die neue Technik

Obwohl die Veranstaltung bisher hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda publik gemacht wird, wird Dittberner regelmäßig darauf angesprochen und freut sich über glückliche Gesichter, die darauf lauern, die Tanzschuhe zu schnüren.

Und dann sollen auch seine alten Tonbänder zu öffentlichem Gehör kommen, so quasi als musikalisches Vorgeplänkel der Tanzabende. So präsentiert DJ Dittberner das gute Alte, um dann den Laptop für die große Party zu starten. „Meine Frau sagt immer, du stirbst auch irgendwann noch auf der Bühne“, sagt Dittberner. Das hoffentlich nicht, doch solange es gesundheitlich passt, wird er sein Equipment wohl weiterhin mit Freude aufbauen. Ob nun auf dem dörflichen Polterabend oder mit den Bad Belzigern auf der Burg Eisenhardt.

Von Natalie Preißler