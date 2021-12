Kontakt: Die Termine bietet Kati Koprek nach Vereinbarung an. Wer Interesse an der Pferdeselbsterfahrung mit ihr hat, meldet sich per Nachricht oder telefonisch unter folgender Nummer: 01520/35 99 412 oder per E-Mail: mail@pferdeselbsterfahrung.de.

Adresse: Die Stunden finden auf der Triple-D-Ranch in Reetzerhütten 94 in 14827 Wiesenburg/Mark statt.

Preise: Eine Kennenlernstunde für 90 Minuten kostet 35 Euro. Eine Einzelstunde, die 120 Minuten geht, liegt bei 145 Euro. Ein Tag kostet 245 Euro. Wer über fünf Monate hinweg eine Sitzung pro Monat wünscht, bezahlt 600 Euro.

Mehr Infos zu den Angeboten findet sich auf der Website von Kati Koprek oder auf ihren Accounts bei Instagram und Facebook: