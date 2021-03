Plan geändert: Weitere Senioren-WG entsteht in Wiesenburg

Wiesenburg

An der Ecke Belziger Landstraße/Hagelberger Straße in Wiesenburg findet eine weitere Senioren-Wohngemeinschaft ihren Platz. Imke und Andre Dammüller wollen mit dem Neubau noch in diesem Jahr beginnen. Er wird dann das dritte Domizil ihres Unternehmens. Mehr als 300.000 Euro will das Paar ohne Förderung investieren.

Das eigentliche Vorhaben wurde damit etwas verändert. Ursprünglich hatte die Kommune das Grundstück 2017 mit dem Ziel verkauft, dass darauf eine Tagespflege-Einrichtung entstehen kann. „Die Auflagen des Landesamtes für Soziales und Versorgung sind allerdings zu hoch und lassen sich nicht auf dem Grundstück zu vertretbaren Kosten darstellen“, erklärt die Unternehmerin.

Gebäude mit Dreieck-Grundriss

Ortsbeirat und Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark unterstützen das Vorhaben dennoch im Grunde. Die Dachneigung und -farbe sollten allerdings im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplanes nochmals auf den Prüfstand, lautet der Wunsch der Lokalpolitiker. Das Papier für die Aufsichtsbehörde wird nötig, weil das vom Grundriss her dreieckige Gebäude mit 216 Quadratmetern Wohnfläche auf dem 503 Quadratmeter großen Grundstück zu Buche schlägt. In der Umgebung sind rote statt schwarze Ziegel üblich.

Der Architekten-Entwurf für das neue Senioren-Wohnquartier in Wiesenburg Quelle: U. Kaunath

Drinnen sollen jedenfalls acht Zimmer und ein zentraler Gemeinschaftsraum entstehen. „Der Saal – etwa 85 Quadratmeter groß – wird an der Front der Hauptstraße platziert und erhält große Fenster bis zum Boden. Das sorgt für viel Licht. Außerdem können die Senioren sehen, was draußen los ist“, erläutert Imke Dammüller die vom Wiesenburger Architekten Ulrich Kaunath zu Papier gebrachte Idee. „Gern kann auch jemand mal hereinschauen“, sagt die 52-Jährige. Die Rückzugsmöglichkeiten ins Private –einschließlich kleine Terrasse –sind jeweils im hinteren Gebäudeteil angesiedelt.

Besucher sind willkommen

Zugänge werden von beiden Straßenseiten vorgesehen. Alles ist zu ebener Erde in Abstimmung mit der Fachaufsicht geplant. „Im Zweifelsfrei schaffen die Herrschaften auch mal einen Gang zur Apotheke“, heißt es zur Standortwahl. Wie in der Wohngemeinschaft Am Hesselberg, wo sich obendrein das Plauderstübchen für Tagesgäste fest etabliert hat, wird die neue Adresse (zumindest wenn keine Pandemie herrscht) auch für Besucher offen stehen, sagen die beiden Hausherren.

Imke und Andre Dammüller haben vor mehr als fünf Jahren schon ein größeres Quartier Am Hesselberg errichtetet. Quelle: René Gaffron

Nach dem Rohbau wird Andre Dammüller einige Arbeiten als Eigenleistung erledigen. Immerhin hat er schon Erfahrung. 2014 wurden die neun Appartements Am Hesselberg errichtet. Rentner und Ruheständler können dort ihren Alltag mehr oder weniger selbstbestimmt verbringen. Aber für sie ist stets ein Mitarbeiter des sechsköpfigen Teams in der Nähe, der auf Nachfrage helfend zur Seite steht — beim Einkauf oder nur für einen Schwatz.

Zuerst Denkmal saniert

So soll es auch an der neuen Adresse werden. 2004 sind Dammüllers nach Wiesenburg gezogen. Seinerzeit hat die Familie das vom Verfall bedrohte Geburtshaus des Heimatdichters Hermann Boßdorf neben der Marienkirche restauriert und barrierefrei hergerichtet. Seit 16 Jahren wird dort wahlweise dauerhaft oder temporär Ganztagspflege für meist sieben Senioren als Ergänzung zu den Angeboten der Pflegeheime angeboten.

Von René Gaffron