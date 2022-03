Polizei stoppt in Görzke Gespannfahrer ohne passenden Führerschein

Görzke

Ein Problem hat nun ein Autofahrer, der in Görzke von der Polizei kontrolliert worden war. Die Beamten stoppten den Fahrer, der am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit einem Ford und einem Anhänger in der Chausseestraße unterwegs war, während einer Streifenfahrt.

Die Polizisten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Kraftfahrer nicht die notwendige Berechtigung hat, um ein solches Gespann zu führen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von MAZ-online