Wiesenburg

Die Polizei hat mitten in der Nacht in Wiesenburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 37-jährige VW-Fahrer war am Sonntag gegen 3.10 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Friedrich-Ebert-Straße aufgefallen.

Die Beamten hatten Alkoholgeruch festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Der Betroffene lehnte jedoch einen beweissicheren Alkoholtest ab. Daher ordneten die Polizisten eine Blutprobe an.

Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

