Wiesenburg/Mark

Die Polizei kontrollierte am Samstagnachmittag in Wiesenburg in der Hermann-Boßdorf-Straße einen Mann, der sich auffällig verhielt, so wie es nach Drogenkonsum vorkommt.

Bei dem 24-jährigen fanden die Beamten ein Cliptütchen mit Cannabis, das sie beschlagnahmten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet, berichtet die Polizei am Sonntag.

Von MAZ