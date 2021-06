Wiesenburg

Musik zum Mitfühlen erlebt das Publikum am Samstag, 3. Juli, um 20 Uhr. Das vokale Powerduo aus Berlin, bestehend aus Jools und Corina, spielt dann in Mal’s Scheune in Wiesenburg und wird zudem via Live-Stream übertragen.

Das Set besteht aus deutscher Pop-Lyrik von Hey Jools und besonderen Covern von Kascholzka und wird begleitet von Klavier, Gitarre und Cajon. Hey Jools ist deutsche, verbindende Pop-Lyrik mit Gefühl, Tiefe und einem Augenzwinkern.

Hey Jools entsteht aus einer Prise Weltschmerz, Rotweinflecken, Liebesgeständnissen und einer kritisch-sinnlichen Weltsicht. Hey Jools bringt zum Schmunzeln und zum Nachdenken mit ehrlichen und herzvollen Texten, einer kraftvoll-weichen Stimme in akustischen und beatigen Arrangements mit Klavierklängen

Kascholzka: Das sind zwei kraftvolle Stimmen, Corina und Jools, die zu einem berührenden Klang verschmelzen. Das Duo interpretiert bekannte und vergessene Songs in unerwarteten Komposition und mit besonderer Note.

Humorvoll bis ergreifend, sanft wie leidenschaftlich. Ihre Setlist spielt sich durch alle Pop-Diven und Musikgrößen hindurch und findet die kostbaren Seltenheiten.

Es gibt 35 Plätze im Innenraum. Weitere Gäste können die Konzerte im Garten auf einem Monitor und Soundsystem verfolgen. Reservierungen unter www.mals-scheune.de.

Von MAZ