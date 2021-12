Post vom Ministerpräsidenten nach Klepzig und Medewitz

Raben

Post vom Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) wurde am Wochenende in Klepzig und Medewitz zugestellt. Die Briefe waren an Sabrina Klassen und Jana Ganß adressiert.

Anlässlich des Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember hatte der Regierungschef insgesamt 500 Dankschreiben an Einwohner aufgesetzt, „die Brandenburg lebenswert gestalten“. Wegen der Covid-19-Pandemie konnte der sonst in der Potsdamer Staatskanzlei übliche Empfang für 100 Gäste nicht stattfinden. Also wurden als Dank 500 exklusive Tageskarten für den Besuch der Landesgartenschau in Beelitz nächstes Jahr spendiert.

Aktiv bei der Umweltbildung

Die Tickets enthalten die Logos der Stadt Beelitz und der Landesregierung, verbunden mit dem Aufdruck: „Ihr Engagement bringt Brandenburg zum Blühen! Wir sagen: Danke!“

Jana Ganß (links) aus Medewitz zeigt dem Nachwuchs , wie gemolken wird. Quelle: Naturwacht Hoher Fläming

Gewürdigt wird der Einsatz der beiden bei der Betreuung der Fläming-Füchse wie sich die hiesigen Junior-Ranger nennen. „Sie sind vor allem bei der Umweltbildung des Nachwuchses im Naturpark ’Hoher Fläming’ im Einsatz“, berichtet Katrin Mielsch. Selbst in den schwierigen Zeiten sind die 32 Jungen und Mäddchen vier Gruppen stabil in Baitz, Raben und Umgebung aktiv, weil vor allem die Eltern ehrenamtlich unterstützen, heißt es.

Deshalb wurde auf Nachfrage der Freiwilligenagentur Potsdam-Mittelmark gern der Vorschlag für die Auszeichnung unterbreitet, berichtet Katrin Mielsch und verrät. „Da wir 80 Aktive haben, die es verdient gehabt hätten, wurde das Duo letztlich ausgelost.“ Kollege Moritz Detel habe sich als Glücksfee bewährt.

Von René Gaffron