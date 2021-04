Projekt Wandertheater: Wie Holzstapel in Wiesenburg „Wunder-Wurz“ ein Gesicht geben     

Wiesenburg

Zwischen konzentrierter Stille und dem Kreischen der Säge bewegt sich das Tongefälle in diesen Tagen an der Holzwerkstatt von Noam Goldstein auf dem Gelände der alten Drahtzieherei in Wiesenburg. Hier werden seit gut zwei Wochen Holzgerüst und Interieur für einen mobilen Theaterwagen mit ausklappbarer Bühne gefertigt. Unter fachmännischer Anleitung sind bis zum fertigen Rohbau rund 20 Freiwillige aus ganz Deutschland damit beschäftigt. „Wunder-Wurz“, wie das Wandertheater einmal heißen soll, wird noch im Frühjahr auf Fläming-Tour gehen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jeder Tag ist anders“, so ein kurzes Resümee von Noam Goldstein. Seit dem Spätsommer 2020 hat er eine der Werkstätten auf dem Gelände der alten Drahtzieherei angemietet und bietet unter anderem Bauworkshops für Tiny-Häuser an. An seiner Seite ist Raffael Behr. Der studierte Industrie- und Produktdesigner hat die digitalen 3-D-Pläne für den Theaterwagen erstellt, nach denen jetzt das Holz passend zugeschnitten, verklebt und in einzelne Bauelemente verarbeitet wird.

Zur Galerie Wie „Wunder-Wurz“ auf einer Mitmach-Baustelle in Wiesenburg entsteht

Und es ist eine Menge Holz. Schließlich wird die mobile Theaterbühne, die auf ein Bauwagengestell montiert wird, eine Grundfläche von 45 Quadratmetern haben. Acht Tonnen Holz, darunter Kiefer, Fichte und Buche bilden den Rohstoff. Kleine Kochinsel, Sanitärbereich, Stauraum für die Requisiten, Schlafebene: „Wunder-Wurz“ bietet alles, um sich häuslich einzurichten und durch die ausklappbare Bühne eben auch die Möglichkeit, mobil Theater zu spielen.

Trotz vollen Einsatzes der Truppe, hinkt das Projekt an einigen Stellen. „Leider verzögert sich das Bauvorhaben, da einige Sachen nachgebessert werden müssen, das Material nicht oder später kommt“, sagt Sebastian David, der als Pan Panazeh mit „Wunder-Wurz“ unterwegs sein wird, um außerhalb von geschlossenen Räumen das nach einem Jahr Pandemie unter Kultur-Entzug leidende Publikum besser erreichen zu können.

„Das ursprüngliche Bauwagengestell muss verlängert werden, es ist nicht stabil genug, um den Aufbau zu tragen, und wir brauchen einige Streben mehr“, erklärt Noam, warum die Bauarbeiten auf der Mitmach-Baustelle in Verzug sind. Aber er betont: „Es klappt sehr gut, trotzdem alle einen sehr unterschiedlichen Erfahrungsschatz mitbringen. Alle sind motiviert und hilfsbereit.“

Am Donnerstag ist zum Beispiel Nico aus Berlin auf die Baustelle gekommen und wird für zwei Tage das Projekt begleiten. „Ich bin hier, weil ich sehr wertvoll finde, selbst handwerklich etwas zu schaffen und Teil eines Teams zu sein. Und die Erfahrungen, die man hier mitnimmt, könnten ja auch mal in eigene Projekte fließen“, so der Großstädter, der im Bereich Industriebedarf beschäftigt ist.

Gearbeitet wird sechs bis sieben Stunden pro Tag, ohne Stress, so wie jeder es in seinem Tempo am besten bewältigen kann. „Wenn alles gut geht, sollte Ende nächster Woche die Außenfassade mit Dämmung, Fenstern und Fußboden fertig sein“, sagt der Kanadier, der in Übersee das Zimmermannshandwerk gelernt hat und jetzt, auch der Liebe wegen, im Fläming heimisch geworden ist.

Eindrücke von der Baustelle, wo Ende April das Grundgerüst des Theaterwagens stehen soll. Quelle: Natalie Preißler

Für ein Tinyhouse, in welchem Goldstein mit seiner Familie lebt, gehen mit drei Handwerkern für Rohbau, Innen- und Ausbau etwa vier Monate Arbeitszeit ins Land. Wunder-Wurz ist ähnlich aufwendig konzipiert, soll aber bereits nach vier Wochen im Kern fertig sein. Eine Mammutaufgabe, wenn man bedenkt, dass hier auch Neulinge am Werk sind. Gut, dass es zünftige Verpflegung gibt. Dafür hat David eigens einen Koch engagiert.

Für das Projekt fließen Fördermittel vom Fonds Darstellende Künste im Rahmen des Bundesprogramms Neustart Kultur. Gefördert werden unter anderem pandemiebedingte Investitionen und Projekte verschiedener Kultursparten.

Von Natalie Preißler