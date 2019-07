Wiesenburg

Tragischer Unfall auf der sogenannten Appelallee: Am Sonnabend gegen 16.15 Uhr war ein 49-jähriger Einheimischer mit seinem Quad in Richtung Wiesenburg unterwegs. An einer Engstelle musste er stark abbremsen und lenkte sein Fahrzeug nach rechts, um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren.

Dabei verlor er die Kontrolle über das Gefährt, es geriet aus dem Gleichgewicht und der Fahrer überschlug sich damit.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Quad-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor.

Von René Gaffron