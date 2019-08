Jeserig/Fläming

Auf dem Radweg an der B 107 geht es ab sofort rund. Am Sonnabend Vormittag ist der Abschnitt vom Wiesenburger Bahnhof nach Jeserig/ Fläming aktiv in Besitz genommen worden. Knapp 80 Pedalritter aus dem Hohen Fläming reihten sich in das Peleton ein und stoppten auf halbem Wege. Günter Baaske ( SPD), Wahlkreisabgeordneter im Landtag Brandenburg, blieb es dort vorbehalten, das symbolisch gespannte Band zu durchschneiden.

Das Zeremoniell war durchaus symptomatisch für das Vorhaben. Vom Landesstraßenbetrieb als Bauheren war laut Auskunft von Marco Beckendorf (die Linke), Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark, jedenfalls kein Festakt vorgesehen. Also hatte der Bürgerstammtisch Jeserig/ Fläming die Initiative dazu ergriffen.

Fast wie vor fünf Jahren. Exakt am 19. August 2014 nutzten die Einheimischen einen Besuch des damaligen Wahlkreisabgeordneten im Bundestag, Frank-Walter-Steinmeier ( SPD), um mit einer Velo-Demo auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Anrainer haben schon getestet

„Ich könnte einige Geschichten über die Gefahren auf dem Weg zum Bahnhof erzählen“, sagt Frank Lüdge. Nunmehr freut sich der Familienvater aus Jeserig/ Fläming über die neue Extra-Piste am Rande. „Wir haben sie in den vergangenen Tagen schon zu Fuß und mit dem Rad getestet“, berichtet er.

Seit dem Frühjahr 2018 war die B 107 südlich von Wiesenburg auf einer neuen Trasse durch das Forstrevier von Carl von Lünink begradigt worden. Mehr als 1000 Bäume sind dafür gerodet worden. Am Rande entstand der von Anrainern und Touristikern lang ersehnte Radweg. Insgesamt waren rund drei Millionen Euro für das Vorhaben kalkuliert.

Unfälle auf kurviger Strecke

Zuvor hatte die Bürokratie jahrelang den Amtsschimmel geritten. Derweil gab es auf der Verbindung zwischen A-2-Anschluss Ziesar und A-9-Anschluss Köselitz regelmäßig Unfälle – mitunter sogar mit Toten und Verletzten. Selbst die Ausweisung eines Tempo-60-Limits in den engsten Kurven konnte die Gefahr nur bedingt bannen. Die Straße blieb eng und unübersichtlich.

Endlich freie Fahrt: Günter Baaske (SPD) schneidet das von Diane Albrecht (links) und Claudia Jarke gespannte Band durch. Quelle: René Gaffron

Mehrfach brachte sich Günter Baaske ( SPD) in seinen verschiedenen Funktionen als Landespolitiker bei den Behörden vermittelnd ein. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, bilanzierte er. Denn gerade beim Umgang mit solch sensiblen Feuchtbiotopen sei der Mensch in der Verantwortung gegenüber der Kreatur. Steffen Bohl, Leiter der Naturparkverwaltung „Hoher Fläming“, jedenfalls ist zuversichtlich, dass sich Flora und Fauna nach dem Eingriff bald wieder ausbreiten werden.

Nächste Baustelle ist angekündigt Der nächste Straßenbau ist schon angekündigt. Demnach wird die B 246 zwischen Reetzerhütten und Wiesenburg erneuert. Die Arbeiten beginnen im September. Entlang der 2,8 Kilometer langen Piste wird ein 2,50 Meter breiter Radweg entstehen. Die Fertigstellung des Gesamtvorhabens ist für Ende Oktober 2020 anvisiert. Laut Günter Baaske ( SPD) wird als nächstes der Lückenschluss zwischen Klein Glien und Bad Belzig vorbereitet.

Exakt 1,3 Kilometer lang und 2,50 Meter breit ist nunmehr der Radweg vom Kreisverkehr am -841-Abzweig nach Medewitz bis zum Ortseingang Jeserig/ Fläming. „Der Bau ist nach Kosten- und Terminplan und letztlich zur Zufriedenheit der Beteiligten verlaufen“, bestätigt Bauleiter Keith Lange auf MAZ-Anfrage. Der Artenschutz habe seinen Ausführungen zufolge besonderes Augenmerk erhalten. „Diesbezüglich wurden 13 Durchlässe (Betonfertigteile aus Stahlbeton) hergestellt sowie eine parallel laufende Amphibienleiteinrichtung aus Betonfertigteilen mit einen aufgesetzten Otterschutzzaun eingerichtet.“

Von René Gaffron