Wiesenburg

Die Tourist-Information wird dort eingerichtet, wo sie der ortsfremde Besucher wohl ohnehin erwartet: im Rathaus. „Die Gäste stehen häufig im Flur und hoffen dann auf unseren guten Rat“, berichtet Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke). So ist es zumindest an den Wochentagen in jenen Zeiten außerhalb der Covid-19-Pandemie, wenn sich die Verwaltung nicht konsequent einschließt.

So soll das Sekretariat mit integrierter Tourismus-Information aussehen. Quelle: Silke Niermann

Anzeige

Deshalb wird das Erdgeschoss des ehemaligen Gutsverwaltergebäudes nach einer Idee von Innenarchitektin Silke Niermann aus Berlin in diesen Wochen umgestaltet. 80 000 Euro sind dafür veranschlagt. Ein großer Teil wird aus dem Leader-Fonds der Europäischen Union gefördert, denn Barrierefreiheit soll bei der Gelegenheit hergestellt werden. Derweil geht die Dacherneuerung jetzt in die finale Phase.

Empfang barrierefrei

Das Foyer wird künftig – unter Berücksichtigung der Auflagen des Denkmalschutzes – mehr denn je als Empfang dienen. So ist vorgesehen, im Flur bequeme Sitzmöbel zu platzieren, digitale Displays und Aufsteller für Prospekte zu postieren. Darüber hinaus werden im Sekretariat verschieden hohe Arbeitstresen aufgebaut.

Die Dachdecker am Wiesenburger Rathaus sind mit ihrer Arbeit auf der Zielgeraden. Quelle: René Gaffron

Es wird die Anlaufstelle für die zunehmende Zahl der älterer Besucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Sie bewältigen immer seltener die Treppenstufen zur Information im Torhaus des Schlosses. Deshalb wird eine Kooperation mit dem Tourismusverein Wiesenburg angestrebt. Jener will gern weiter das Domizil mit der Heimatstube im Turm weiter betreiben, sucht aber ebenfalls personelle und finanzielle Synergien.

Mehr Arbeitsstunden kalkuliert

Folgerichtig soll der Stellenplan der Kommune aufgestockt werden. Die gerade neu zu besetzende zweite Stelle im Sekretariat wird mit 30 statt 20 Wochenstunden ausgestattet. Damit soll der Erweiterung des Aufgabenspektrums schon einmal Rechnung getragen werden. Die Frage, ob und wie der Verein mit Arbeitsförderung und Ehrenamt seinen Beitrag für die Aufgabe auf Dauer leisten kann, lässt sich nach Aussage der Vorsitzenden Barbara Klembt noch nicht endgültig beantworten.

Die Tourist-Information ist bislang im Torhaus von Schloss Wiesenburg untergebracht. Quelle: René Gaffron

Dennoch legt er weiter Wert auf die Präsenz im Schlossturm, so die Vereinschefin. Etwa 4000 Besucher steigen dort trotz jährlich hinauf, um einen Blick in die Heimatstube zu werfen und die Aussicht auf den Hohen Fläming zu genießen. Nicht ausgeschlossen, dass dafür künftig eine Einlass-Automatik eingebaut und der Eintritt an der Stelle nicht mehr persönlich kassiert wird. Doch auf die Erlöse sollte möglichst nicht verzichtet werden, heißt es.

Nutzungsvertrag läuft noch

Deshalb steht auch die Verlängerung des Nutzungsvertrages mit der Schloss-Gemeinschaft zur Debatte. Der aktuelle Kontrakt hat nach MAZ-Informationen noch eine Laufzeit von vier Jahren. Um für weitere bauliche Sanierungen am Torhaus das in Aussicht stehende Fördergeld zu erhalten, muss die Gemeinde Wiesenburg/Mark jedoch noch längerfristige Zusagen haben als den bisherigen 5-Jahres-Zeitraum.

Die Öffnungszeiten sind auf Dauer schwer zu realisieren. Außerdem scheuen einige Besucher die Treppe. Dennoch soll der Turm weiter öffentlich zugänglich bleiben. Quelle: René Gaffron

In Rede steht daher eine 12-Jahres-Vereinbarung, wobei der Eigentümer eine Anpassung der bisher äußerst günstigen Bedingungen anstrebt. Demnach sollen künftig zumindest Haus- und Betriebskosten – ein jährlicher mittlerer vierstelliger Betrag – erstattet werden. Die Beteiligten verweisen auf noch ausstehende rechtliche Klärungen, geben sich aber eher zuversichtlich, dass es zu der Einigung kommt.

Zwei nahe liegende Anlaufstellen

Der Abgeordnete Gerd Metzger hatte Zweifel an der Strategie der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Geld an gleich zwei Stellen auszugeben. Doch der Tourismusverein könnte eben die im historischen Gemäuer entstehenden Kosten durch eigene Einnahmen auch nur dort erwirtschaften. Den Turm nicht zu nutzen, käme fast einer Geschäftsaufgabe gleich, heißt es. Erste Anlaufstelle –möglichst auch an Wochenenden – wird aber die Information im aufgemöbelten Rathaus sein, ist sich Marco Beckendorf sicher.

Lesen Sie auch

Von René Gaffron