Autoanhänger von Wiese gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Reetzerhütten

Diebe haben in der Nacht zum Dienstag in Reetzerhütten den Anhänger eines Autotransporters gestohlen. Aufgefallen ist das am Morgen gegen 7 Uhr.

Das renovierungsbedürftige Gefährt der Marke Hürth stand in dem Ortsteil von Wiesenburg/Mark auf einer frei zugänglichen Wiese und war mit dem amtlichen Kennzeichen PM-XI 123 versehen. Der Anhänger hatte einen Wert von etwa 2.500 Euro.

Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen zu diesem Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich auf dem Polizeirevier in Bad Belzig unter 033841/550 zu melden.

Von Marcus J. Pfeiffer