Reetzerhütten

Polizisten stoppten am späten Freitagabend einen 33-Jährigen, der mit seinem Pkw Trabant in Reetzerhütten unterwegs war. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch fest und nahmen den Mann mit zum Polizeirevier in Bad Belzig.

Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,04 Promille. Die Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit auf und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Von MAZ