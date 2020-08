Schamau

In Schlamau lässt sich von jeher eine gewisse Gelassenheit finden. Das ist der Grund, warum sich der Verein zur Förderung des Aufbaus eines Studien- und Reflexionsparkes in dem 160-Seelen-Ort angesiedelt hat. Demnächst möchte er den speziellen Raum, in dem die Ruhe zelebriert wird, bauen. Dazu bedarf es offenkundig noch einiger Diskussionen.

Vor allem an den Wochenenden kommen Gäste aus aller Welt, ausschließlich um zu entschleunigen oder die Gedanken produktiv auf etwas ganz konkret zu konzentrieren. So beschreibt es jedenfalls Michael Steinbach aus Berlin. Er gehört nicht nur zu den regelmäßigen Nutzern des Domizils, sondern hat es 2010 mit aus der Taufe gehoben und will es mit seinen Mitstreitern nun nach und nach vervollständigen.

Das Tor steht bereits

Entsprechend sind die Gestaltungspläne zu interpretieren, wobei einige Elemente an allen Standorten verwendet werden – ein Tor, das äußere und innere Welt trennt. Es wurde in Schlamau bereits 2013 errichtet.

Ferner gehören ein Monolith als Symbol der Gegenwart, der die Ausrichtung in Zeit und Raum ermöglicht; eine Stele, auf der alle Bauhelfer verewigt sind; ein Brunnen als Quelle der Energie dazu, für die immerhin schon Standorte auf dem 1,4 Hektar großen Areal ins Auge gefasst wurden. Nicht zuletzt kommt ein massiver Kuppelbau dazu.

„Er ist als Saal der Stille vorgesehen, der zum ausruhen einlädt”, sagen die Enthusiasten um Michael Steinbach. „Kein Hokuspokus, sondern ein Ort der Meditation.” Schließlich soll nicht weniger als der Sinn des Lebens beleuchtet werden. Auf einem Grund von 10 x 10 Meter stehend wird das Bauwerk nicht nur wegen der Größe, sondern auch wegen der Halbkugelform ein Blickfang sein. „Eine zentrale Platzierung, die das Ortsbild beeinträchtigt, ist daher nicht vorgesehen“, so der Vereinsvertreter.

Standort hinter der Scheune

Aber einen Platz hinter der Scheune halten die potenziellen Bauherren allemal für geeignet. „Dazu müsste die Bauaufsicht des Kreises Potsdam-Mittelmark eine Ausnahme genehmigen, denn es handelt sich formell um den Außenbereich“, erklärt Marco Beckendorf (Linke) als zuständiger Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Nicht nur, dass Zersiedlung verhindert werden soll, indem Bauen nur innerorts erlaubt ist. Neue Wohnbebauung wird deshalb in Schlamau praktisch nicht zugelassen, wie die Einheimischen schon leidlich erfahren haben.

Im konkreten Fall gilt es ferner, Belange des Bodendenkmalschutzes und vor allem den Landschaftsschutz zu beachten. „Wenn die Lokalpolitiker das Anliegen im Sinne des sanften Tourismus trotzdem befürworten, könnten die Behörden womöglich überzeugt werden“, schätzt der Rathauschef ein.

Diskussion im Fachausschuss

Der Entwicklungsausschuss der Gemeinde Wiesenburg/Mark will die Chancen und Risiken am Dienstagabend in der Kunsthalle erörtern. Immerhin 15.000 Übernachtungen stehen für die vergangenen zehn Jahre laut Michael Steinbach zu Buche. Mehr als 30 Herbergsbetten wurden nämlich in den beiden Häusern – Arbeits- und Studienzentrum genannt –im Verlauf der jüngeren Vergangenheit hergerichtet. „Das Gelände soll erhalten und möglichst kostendeckend betrieben werden“, wünscht sich Michael Steinbach, der persönlich sein Geld als Verleger eine Kiezzeitung in Berlin-Prenzlauer Berg verdient und aus Luckenwalde stammt.

Ursprünge in Argentinien Es gibt rund 50 Studien- und Reflexionspark-Anlagen weltweit, in Deutschland nur in Schlamau. Die Parks dienen den Betreibern zufolge dazu, die Entwicklung des Menschen in Richtung einer gewaltfreien und nicht diskriminierenden Gesellschaft zu fördern. Diese Lehre des neuen universellen Humanismus orientiert sich maßgeblich an der Botschaft von Mario Rodríguez Cobos (1938 bis 2010). Der argentinische Schriftsteller hat vor allem Gewaltlosigkeit, Versöhnung und Frieden gepriesen.

Der Verein gilt als integriert. Er stellt seit geraumer Zeit den Platz für das Osterfeuer zur Verfügung. Was den Schutz der sensiblen Kulturlandschaft angeht, verweist Michael Steinbach darauf, dass erst mit der Übernahme der Wandel von intensiver zur extensiven Bewirtschaftung der Acker- und Grünflächen einherging.

Von René Gaffron