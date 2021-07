Schmuckdiebe werden vormittags in Börnecke fündig 

Görzke

Ein Einbruch in der Siedlung Börnecke an der B 107 bringt Betroffene und Ermittler ins Grübeln. Die Täter müssen am helllichten Vormittag dort gewesen sein.

Die Eigentümerin eines Gehöftes war Montag zwischen 10 und 14 Uhr außer Haus. Sie stellte nach ihrer Rückkehr fest, dass sich offensichtlich Unbekannte in dem Eigenheim zu schaffen gemacht hatten. Die ansonsten verschlossene Eingangstür war lediglich herangezogen worden. Im Haus wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Entwendet wurde Schmuck.

Unklar ist, wie die Haustür geöffnet wurde, da es keine Aufbruchspuren oder an der Tür gab. Das wird Gegenstand der Untersuchungen sein, welche die Kriminalpolizei aufgenommen hat.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Brandenburg/Havel: 03381 / 5600.

Von René Gaffron