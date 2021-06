Schon vor der Hitze: Fischsterben im Wiesenburger Park

Wiesenburg

Im Mühlenteich am Rand des Wiesenburger Parkes sind hunderte Fische verendet. Etwa 200 Kilogramm mussten geborgen und entsorgt werden. Dabei hatten die Angler gehofft, dass es ihren Schuppentieren in dem Gewässer jetzt sogar besser gehen wird als den Vorgängern.

„Die Tragik ließ sich ahnen, weil die Fische den ganzen Montag schon nach Luft gerungen haben. Am Abend lagen sie dann leblos an der Oberfläche“, schildert Imke Dammüller ihre Beobachtungen. Die Anwohnerin hatte das Drama auf dem Spaziergang entdeckt und Alarm geschlagen.

Frischwasser bringt Entspannung

Am Dienstag haben dann Angelfreunde mit einem Boot das 0,5 Hektar große Gewässer beräumt. Außerdem wurde ein Durchfluss vom Schlossteich geöffnet, so dass erst einmal Frischwasser mit mehr Sauerstoff zugeführt wird. Dass die Luft für Aal, Hecht, Zander & Co in dem kleinen Gewässer im Sommer knapp wird, ist nicht ungewöhnlich.

Im Mühlenteich am Wiesenburger Park sind erneut Fische gestorben. Sie hatten zu wenig Sauerstoff. Quelle: Privat

„Allerdings sind die Probleme noch nie so früh aufgetreten“, rekapituliert Sven Jeske als Vorsitzender des Anglervereins „Perle des Flämings“. Jener hat die Gewässer im Wiesenburger Park gepachtet und kümmert sich um deren Pflege. „Die Hitzeperiode beginnt ja gerade erst“, ist der Vereinschef etwas ratlos. Einzig die Karpfen dürften sich noch schadlos halten, lautet seine Einschätzung.

Wehr am Abfluss repariert

Immerhin: Am Mittwochabend herrschten wieder im Wortsinne klare Verhältnisse. Andreas Guderjahn hat vom Drama zu Wochenbeginn gar nichts mitbekommen und die Angel wie gewohnt ausgeworfen.

Zuletzt war das Wehr am Abfluss repariert worden. Damit sollte eigentlich verhindert werden, dass kaltes Wasser unten in den Graben strömt, während im Warmen die Fische um ihr Leben kämpfen müssen. Die seit dem großen Fischsterben 2015 in den vergangenen Sommern jeweils vom Forellenhof Locktow ausgeliehene Umwälzpumpe ist noch nicht installiert, aber inzwischen bestellt. Sie soll bald für zusätzliche Belüftung sorgen.

Viel Laub auf dem Grund

Der Blütenstaub auf dem Wasser hat am Wochenende angezeigt, dass es praktisch steht. Er gilt aber nicht als ursächlich. „Vielmehr dürften es die großen Mengen an Laub sein, die im Gewässer liegen und den Lebensraum für die Tiere beeinträchtigen“, lautet auch die Einschätzung von Parkleiter Ulrich Jarke. Insofern dürfte eine umfassende Sanierung in absehbarer Zeit der einzige Ausweg sein, damit das Biotop wieder vital wird.

Viele kleine Fische sind gestorben. Quelle: Privat

Eine späte Erkenntnis, findet Imke Dammüller. Aus ihrem Ärger macht sie kein Geheimnis. „Wenn die Fontäne im Schlossteich eingeschaltet wäre, hatten die Fische etwas mehr Überlebenschancen. Der Schlosspark besteht ja nicht nur aus Blumenrabatten“, lautet ihre via Facebook verbreitete Kritik.

Von René Gaffron