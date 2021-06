Die Sanierung des Denkmals in der Wiesenburger Dorfmitte läuft. Die Handwerker müssen jedoch mehr Aufwand als erwartet betreiben. Der Bezugstermin verschiebt sich deshalb.

Schwamm überall in der Roten Villa Wiesenburg

Mittelmark - Schwamm überall in der Roten Villa Wiesenburg

Mittelmark - Schwamm überall in der Roten Villa Wiesenburg