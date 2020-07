Wiesenburg

Eine Mutter mit ihren drei Kindern bildet derzeit die Starparade im Wiesenburger Schlosspark. Für seinen Auftritt hat sich das Quartett die schönste Bühne weit und breit ausgesucht. Entweder das glänzende Wasser der Teiche oder die blühenden Beete im Parterre sind ihm gut genug. Eher selten reiht sich der stolze Papa ein.

Es handelt sich um wilde Schwäne mit ursprünglich fünffachem Nachwuchs. Sie hatten zuerst in den Wiesen am Seegraben südlich des Klärwerkes gebrütet. So hat es jedenfalls Anwohner Hans-Joachim Naruhn beobachtet. „Es waren noch zwei Jungtiere mehr. Der Fuchs muss sie geholt haben“, mutmaßt er. Weil sich im Gartendenkmal mehr Futter finden lässt, hat Familie Federvieh erst einmal Quartier am Mühlenteich bezogen, lautet die Erklärung des Experten vom Kleintierzuchtverein „ Fläming“ für den Umzug.

Anzeige

Revier eigentlich besetzt

„Die Tiere sind wirklich Publikumslieblinge“, hat Parkleiter Ulrich Jarke beobachtet. Doch bleibt die Freude nicht ganz ungetrübt. Denn ein schwarzer und ein weißer Schwan residieren eigentlich an Schloss- und Inselteich.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Parterre des Wiesenburger Schlossparkes ist der Laufsteg für die tierische Starparade. Quelle: Anke Eilert

Sie sind übrig aus dem 2017 von Züchter Wolfgang Zakel aus Schorbus ( Spree-Neiße) gelieferten Quartett. Trauriger Hintergrund: Das Vorgängerpärchen war der damals grassierenden Vogelgrippe zum Opfer gefallen. Wenn die angestammten Vögel ihr Revier gegen die Neuankömmlinge verteidigen, wird es mitunter mal laut im Wiesenburger Park. „Das Geflügel arrangiert sich“, ist sich Hans-Joachim Naruhn jedoch gewiss.

Winterquartier schon ins Auge gefasst

„Nach den Verlustmeldungen der vergangenen Jahre freuen wir uns über den Zuwachs“, sagt Ulrich Jarke. Wenn die Besucher weiter zahlreich strömen, um die stolzen Tiere anzusehen und zu füttern, dürften sie groß und stark werden.

Die Schwäne sind der Blickfang auf den Gewässern im Gartendenkmal. Quelle: Anke Eilert

„Wir sind guter Dinge und haben ein Gebäude auf dem Gelände der Gärtnerei ins Auge gefasst, das als Domizil für die kalte Jahreszeit mit genügend geschütztem Auslauf hergerichtet werden kann“, richtet der Parkchef den Blick schon in die Zukunft. Im Winterhaus der Stars soll es dem Ziergeflügel dann an nichts fehlen.

Von René Gaffron