Seltenes Hochzeits-Jubiläum: Die Heinrichs aus Reetz sind 65 Jahre ein Ehepaar

Reetz

So schnell vergeht die Zeit. Rosemarie und Manfred Heinrich kommt es vor, als sei gerade erst ihre diamantene Hochzeit gewesen. Und heute feiern sie nun schon die eiserne. Das Paar aus Reetz blickt am Montag, dem 27. September, auf 65 gemeinsame Jahre zurück. „Aber diesmal wird gefeiert“, sagt Rosemarie Heinrich bestimmt.

Große Party wird organisiert

Sohn und Schwiegertochter richten die Feier aus. Das Paar brauche sich also um nichts weiter zu kümmern. „Nur die Getränke besorgen“, sagt Rosemarie Heinrich schmunzelnd. Zu zurückliegenden Hochzeitstagen war das Paar früher oft und gerne verreist. „Wir haben, besonders nach der Wende, viel von der Welt gesehen“, erzählt Manfred Heinrich.

Mit dem Taxi durch Polen

Gern erinnern er und seine Frau sich an eine Fahrt nach Polen. Diese hatten sie in einem Reisebüro gebucht. Jedoch war es ein sehr abgelegener Ort, so dass sie immer ein Taxi brauchten, um etwas zu erleben. Das habe natürlich zusätzlich gekostet. Doch der Fahrer sei sehr nett gewesen und habe die Reetzer überall hingefahren. „Mitnehmen können wir nichts“, sagt sich das Ehepaar, also wird noch etwas unternommen, solange die Gesundheit es erlaubt. Trotz des gesegneten Alters.

Kennengelernt hat sich das Paar bei der Arbeit in der Ziegelei Reetz. Richtig gefunkt habe es dann auf der Weihnachtsfeier des Betriebes. Seit 1953 war das Ehepaar dort beschäftigt. Bis zur Wende. Dann konnten die Heinrichs in den Vorruhestand gehen.

In Kriegswirren nach Reetz verschlagen

Die heute 86 Jahre alte Rosemarie ist jedoch keine „Einheimische“. Sie ist im damals deutschen Küstrin im heutigen Polen geboren. Die Kriegswirren verschlugen sie nach Reetz. Manfred Heinrich, inzwischen 87 Jahre alt, stammt aus Reetz. Zwar besuchten beide dieselbe Schule. Doch sei da noch keiner dem anderen aufgefallen.

Nach der Geburt ihres ersten Sohnes zog das Ehepaar in das große Haus neben der Ziegelei. Dort leben die Heinrichs noch heute. Inzwischen vergrößern Enkel und Urenkel die Familie.

Karnevals-Gen an Söhne vererbt

In ihrer Freizeit waren beide Jubilare sehr aktiv im Heimatort. Manfred Heinrich, gelernter Elektriker, war ein Karnevalsmitglied der ersten Stunde. Bis zur letzten Veranstaltung saß er im Elferrat. Dieses Interesse vererbte er auch an zwei seiner Söhne. Rosemarie Heinrich erinnert sich noch gut an diese närrische Zeit und vor allem an die Wäscheberge. Schließlich musste innerhalb einer Woche alles wieder sauber und gebügelt sein.

Mit den Feuerwehrfrauen zum Wettkampf

Rosemarie Heinrich dagegen ging zwar gern zu den Karnevalsveranstaltungen, aber ihr Hobby war die freiwillige Feuerwehr. In der Frauenmannschaft war sie im Wettkampfsport aktiv.

Ihre Zeit als Rentner genossen und genießen die beiden Jubilare bis heute. Gemeinsam mit der Reetzer Rentnergruppe haben sie viele Reisen unternommen und so andere Länder und Sitten kennengelernt. Daheim hinter dem Haus haben sie einen kleinen Garten. Den pflegen sie liebevoll, können aber auch „einfach mal nur fünfe grade sein lassen und sich in die Sonne setzen“, erzählt das eisernen Hochzeitspaar.

Von va Loth