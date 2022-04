Wiesenburg

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat es am Ende der vorigen Woche in Wiesenburg ein Einbruchsserie in Wohnhäuser gegeben. Kriminelle waren dort am Borner Weg auf Beutezug. Sie stiegen in drei Häuser ein.

Wie Cornelia Hahn vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg am Montag mitteilte, ereigneten sich die drei Einbrüche in der Zeit zwischen Donnerstag, 31. März, 15 Uhr, und Freitag, 1. April, 13.35 Uhr.

Die bislang unbekannten Einbrecher waren mit Gewalt in die Einfamilienhäuser eingedrungen. Dazu hatten sie zuvor Fensterscheiben zerschlagen, um die Fenster zu öffnen und in die Häuser einsteigen zu können.

„In allen drei Fällen kam die Kriminaltechnik zur Spurensicherung zum Einsatz“, erklärt Cornelia Hahn. Die Höhe der Schäden dieser Einbrüche ist zunächst noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

