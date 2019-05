Reppinichen

Die Vorbereitungen zur 600-Jahr-Feier in Reppinichen kommen so langsam in die heiße Phase. Aber die Überlegungen dazu gibt es schon seit etwa einem Jahr. Damals hat sich die Dorfgemeinschaft das erste Mal getroffen um zu beraten, was man überhaupt machen will.

Zuerst wurden Ideen gesammelt und dann geschaut, wie man diese umsetzen kann. Auch jetzt trifft man sich noch regelmäßig – wenn auch inzwischen zum Probieren, wie alles funktionieren könnte. Wie in der vergangenen Woche. Da wurde probehalber ein Anhänger beladen, um zu schauen, wie alles wirkt und ob alles Platz hat.

Jubiläumszahl aus Blumen

Thema für den Wagen ist ein Wohnzimmer vergangener Zeiten, in dem die Frauen die verschiedensten Handarbeiten gemacht haben. Mehr wollten Silvana Prawitz, Elke Lierka und Hella Dittrich aber noch nicht verraten. Zumindest haben die drei aber schon einmal probehalber am Tisch Platz genommen.

Auch im Ort hat sich inzwischen einiges getan. Am Teich prangt eine 600 aus Blumen. Zurzeit bilden noch Stiefmütterchen die Jubiläumszahl. Doch bis zum Fest müssen diese ausgetauscht werden. Dazu haben die Frauen schon Studentenblumen ausgesät. Am Ortseingang aus Richtung Görzke kommend stehen außerdem schon zwei große Strohrollen, die zu Puppen werden.

Die Stiefmütterchen müssen bald Studentenblumen weichen. Quelle: Eva Loth

Elke Lierka, die Kreative im Ort, hat dazu schon Ideen und auch einiges vorbereitet. Die ehemaligen Milchbänke, auf denen die Bauern früher die Milchkannen für den Milchtransport abgestellt haben, wurden erneuert.

Und natürlich werden dort wieder alte Milchkannen stehen, dazu selbst gebastelte Strohpuppen. Seit gut zwei Wochen werkelt Sybille Heinrich mit Unterstützung von Brigitte Wolf und Angelika Stölzel daran.

„Da gab es schon schlaflose Nächte“, meint sie schmunzelnd. Denn Anfangs gab es nur die Idee, also musste man sich überlegen, wie diese Strohpuppen hergestellt werden sollen. Schließlich kam man auf den Gedanken, alte Strümpfe und Strumpfhosen mit Stroh zu füllen und die Teile anschließend zusammen zu nähen.

Einige Puppen sind bereits fertig, aber es sollen noch weitere folgen. Dafür ist man derzeit noch auf der Suche nach einigen alten Kleidungsstücken. „Aber die finden wir auch noch“, ist Sybille Heinrich zuversichtlich.

Von Eva Loth