Wiesenburg/Mark

Einfach mal zusammen abhängen, einen Tag und eine Nacht lang in der Hängematte – das Sommerleseabenteuer der Wiesenburger Bibliothek „Wir hängen zusammen“ am 23. und 24. Juli macht’s möglich.

Das sommerliche Leseabenteuer für Kinder und Jugendliche hat sich in der Vergangenheit bewährt und findet bereits zum dritten Mal statt. „Gelesen, entspannt und übernachtet wird in Hängematten“, verrät Bibliotheksleiterin Irina Seeger. „Für Kurzentschlossene haben wir noch freie Plätze.“

Entspannung in der Natur

Es sollen aber nicht nur interessante Bücher vorgestellt werden. Das Sommerleseabenteuer findet im Wiesenburger Schlosspark statt, der zwischendurch zu Erkundungstouren einlädt. „Die Kinder haben so die Möglichkeit, entspannt in der Natur zu Lesen, zusammen abzuhängen und in der Hängematte zu übernachten – mitten im Park“, sagt Irina Seeger weiter. „Elektronische Spielgeräte bleiben also bitte zu Hause.“

Los geht es am 23. Juli um 10 Uhr am Birken-Rondell hinterm Mühlenteich. „Wir werden dann zusammen die Hängematten aufhängen und den Platz beziehen. Am nächsten Tag werden wir noch zusammen verweilen und wieder gemeinsam abbauen, sodass die Kinder um 15 Uhr abgeholt werden können“, schließt die Bibliothekarin.

Schlafsack nicht vergessen

Hängematten, Solarlampen und Verpflegung werden gestellt. Mitzubringen sind ein guter, warmer Schlafsack, Kissen, Trainingsanzug, Stirnlampe, Mückenspray, Lieblingsbuch, Trinkflasche mit Wasser und eine Taschenlampe.

Info: Sommerleseabenteuer im Schlosspark am 23. Juli ab 10 Uhr mit der Wiesenburger Bibliothek. Infos und Anmeldung bei Irina Seeger unter 033849/79833 oder per Mail an: seeger.gemeinde@wiesenburgmark.de. Kosten: 5 Euro. Eine weitere Lesenacht ist für den 31. Juli geplant.

Von MAZ